Процесс прошёл без нарушений – в Гродненской области подвели итоги этапа по сбору подписей

В Гродненском регионе проверку подписных листов уже завершили, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги 17 декабря подвели на заседании областной избирательной комиссии. Процесс проходил в строгом соответствии с требованиями законодательства.

Результаты свидетельствуют о том, что все инициативные группы работали ответственно, сведя ошибки к минимуму, поэтому дополнительная проверка бланков не потребовалась. В целом процесс сбора подписей на территории области прошел без нарушений.

Владимир Хлябич, председатель Гродненской областной избирательной комиссии:

На очень высоком уровне прошла эта работа, пикеты, сбор подписей по месту жительства избирателей, сбор подписей в учреждениях и организациях – все проходило в рамках действующего законодательства, ни в районные комиссии, ни в областную ни одного обращения о нарушении избирательного процесса, требований избирательного кодекса при сборе подписей не поступало, это говорит о многом.

Итоговый протокол об установлении количества избирателей, поставивших подписи, будет передан в Центральную избирательную комиссию. Напомним, уже с 1 января в стране начнется агитационный период. Основной день голосования по выборам Президента Беларуси назначен на 26 января 2025 года.