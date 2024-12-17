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Процесс прошёл без нарушений – в Гродненской области подвели итоги этапа по сбору подписей

17 декабря 2024 13:44
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В Гродненском регионе проверку подписных листов уже завершили, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги 17 декабря подвели на заседании областной избирательной комиссии. Процесс проходил в строгом соответствии с требованиями законодательства. 

Процесс прошёл без нарушений – в Гродненской области подвели итоги этапа по сбору подписей-2

Результаты свидетельствуют о том, что все инициативные группы работали ответственно, сведя ошибки к минимуму, поэтому дополнительная проверка бланков не потребовалась. В целом процесс сбора подписей на территории области прошел без нарушений.

Процесс прошёл без нарушений – в Гродненской области подвели итоги этапа по сбору подписей-4

Владимир Хлябич, председатель Гродненской областной избирательной комиссии:
На очень высоком уровне прошла эта работа, пикеты, сбор подписей по месту жительства избирателей, сбор подписей в учреждениях и организациях – все проходило в рамках действующего законодательства, ни в районные комиссии, ни в областную ни одного обращения о нарушении избирательного процесса, требований избирательного кодекса при сборе подписей не поступало, это говорит о многом.

Итоговый протокол об установлении количества избирателей, поставивших подписи, будет передан в Центральную избирательную комиссию. Напомним, уже с 1 января в стране начнется агитационный период. Основной день голосования по выборам Президента Беларуси  назначен на 26 января 2025 года.

# Владимир Хлябич # Выборы в Беларуси

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