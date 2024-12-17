В Беларуси от непогоды пострадали более 50 населённых пунктов

Специалисты полностью восстановили электроснабжение в пострадавших от непогоды населенных пунктах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Непростыми эти двое суток выдались для энергетиков Брестской и Гродненской областей, на которые пришелся основной удар стихии. Службы были переведены на усиленный режим работы, благодаря чему в сжатые сроки «свет» вернулся в дома потребителей. Однако жителям Пинского, Жабинковского, Гродненского и Волковысского районов все же пришлось некоторое время обходиться без электричества.

Прошедший над нашей страной грозовой фронт натворил бед более чем в полусотне населенных пунктов. Ветер с порывами до 26 метров в секунду выкорчевывал деревья, срывал кровли, повреждены оказались жилые здания и другие объекты. Натиска стихии в Гродно, Калинковичах и Заславле не выдержали главные символы надвигающихся праздников – ураган повалил 5 новогодних елей. К счастью, обошлось без пострадавших. В Брестской области ураган повредил 70 строений, в том числе 6 жилых домов. Устранение последствий непогоды легло на плечи коммунальных служб и подразделений МЧС.

Юлия Колток, старший инспектор центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Брестского областного управления МЧС:

Работниками МЧС и других организаций проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев. Ведутся восстановительные работы. При получении сообщения об усилении ветра ограничьте выход из зданий. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Непростые погодные условия сохраняются на территории Беларуси и сегодня. Объявлен оранжевый уровень опасности. Порывы ветра в отдельных районах могут достигать 20 метров в секунду.