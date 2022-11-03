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На выставке в Узбекистане представили белорусские издания, приуроченные к Году исторической памяти

03 ноября 2022 06:36
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В Узбекистане представили белорусские издания, приуроченные к Году исторической памяти. Так, накануне, 2 ноября, стартовала Ташкентская Международная книжная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выставке в Узбекистане представили белорусские издания, приуроченные к Году исторической памяти-1

Несмотря на стремительный рост коммуникационных технологий, именно книга и чтение способны стать ключевым элементом в развитии общества. Это подчеркнул на открытии замминистра информации Игорь Бузовский. На нашем стенде представлены издания, которые рассказывают о многонациональной истории белорусской земли и совместном героическом прошлом наших народов в годы Великой Отечественной. Отметим, ташкентская выставка-ярмарка продлится до 4 ноября.

# Выставки в Беларуси и мире # общество # Игорь Бузовский # Фотофакт

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