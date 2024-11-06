Лукашенко: в Беларуси есть всё для того, чтобы заниматься спортом – идите и играйте
Александр Лукашенко ожидает более высоких результатов от спортсменов в плавании и других видах спорта. Президент 6 ноября принял участие в церемонии торжественного открытия бассейна международного стандарта в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко принимает участие в открытии бассейна международного стандарта в Минске
Глава государства подробно ознакомился с материальной базой комплекса. Но прежде рассказал, как, по сути дела, зарождался этот проект и каких результатов не только лично Президент, но и вся страна ждут от белорусских спортсменов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Должен откровенно сказать, что это не моя заслуга. Я попросил, поговорил со своим другом, а благодаря ему, большому другу белорусского народа Си Цзиньпину, мы построили этот объект. Если бы только этот…
В ближайшее время вы увидите в Минске еще одно чудо. Наверное, более значимое. Правда, для футболистов. Я боюсь даже сегодня произносить это. Все жду, жду, жду. С новым руководителем футбола и так далее. Печаль полная. Правда, и хоккей туда уже начинает клониться. Смотрю тут на главных деятелей. Ну, может, поплывем? По крайней мере, уже человек семь сильно о себе заявили. Я хочу сказать, что в Беларуси, небогатой стране, в средней по величине стране, даже небольшой, скажем так, есть все для того, чтобы заниматься спортом. Это не те времена советские, в которых мы с Шерстневым жили, когда в поле, где пасли коров, занимались футболом. Идите и играйте. И скажу вам как спортсмен, почему мы плохо выступаем порой? У нас не хватает физической подготовки. Так что это за спорт? Сегодня, конечно, проблемы есть, но я уверен, как только заигравшиеся политики от спорта от этого отойдут, придет такое время. Хотя и сегодня никто не мешает заниматься спортом и выигрывать.
Александр Лукашенко:
Я говорю, выиграйте у россиян. Россияне же открыты для нас. Выиграйте у них, и я больше от вас ничего требовать не буду. Поэтому не надо говорить, что вот нас откуда-то исключили, и трагедия, и беда. Но бегут биатлонисты. Правда, не все, но в основном бегут. Побеждают россиян, спасибо им. А остальным кто мешает? Правда, я так понял, недавно был Кубок мира по плаванию на короткой воде, да? Там наши засветились и неплохо. Это надежда. Конечно, я далек от того, что мы будем побеждать на большинстве дистанций в плавании. Это очень сложно, трудно, потому что здесь не только физподготовка и другие моменты в спорте. Сегодня вы видите, не только политика, но и лекарства, допинги и прочее. Нас могут, как вы сегодня говорите, забанить или еще чего-то, а другие будут на первых местах. Все может быть, но выигрывать можно.
В скором времени доступным комплекс станет и для всех желающих. В общественной части размещены 25-метровые взрослый и детский бассейны.