Лукашенко: в Беларуси есть всё для того, чтобы заниматься спортом – идите и играйте

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен откровенно сказать, что это не моя заслуга. Я попросил, поговорил со своим другом, а благодаря ему, большому другу белорусского народа Си Цзиньпину, мы построили этот объект. Если бы только этот…

В ближайшее время вы увидите в Минске еще одно чудо. Наверное, более значимое. Правда, для футболистов. Я боюсь даже сегодня произносить это. Все жду, жду, жду. С новым руководителем футбола и так далее. Печаль полная. Правда, и хоккей туда уже начинает клониться. Смотрю тут на главных деятелей. Ну, может, поплывем? По крайней мере, уже человек семь сильно о себе заявили. Я хочу сказать, что в Беларуси, небогатой стране, в средней по величине стране, даже небольшой, скажем так, есть все для того, чтобы заниматься спортом. Это не те времена советские, в которых мы с Шерстневым жили, когда в поле, где пасли коров, занимались футболом. Идите и играйте. И скажу вам как спортсмен, почему мы плохо выступаем порой? У нас не хватает физической подготовки. Так что это за спорт? Сегодня, конечно, проблемы есть, но я уверен, как только заигравшиеся политики от спорта от этого отойдут, придет такое время. Хотя и сегодня никто не мешает заниматься спортом и выигрывать.