В Смолевичах открыли новую поликлинику в преддверии 7 ноября

В преддверии 7 ноября в Беларуси целый марафон открытий. Это хорошая традиция дарить важные социально-значимые объекты к предстоящему празднику. В новой поликлинике в Смолевичах есть все возможности для оказания медицинской помощи взрослым и детям, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В церемонии ее открытия принял участие премьер-министр Беларуси. Объект был включен в государственную программу «Здоровье народа и демографическая безопасность», и его строительство закончилось ранее запланированных сроков. В поликлинике установлено современное высокотехнологичное оборудование, которое позволит улучшить качество диагностики и лечения. Смолевичи – город-спутник Минска. Население постоянно увеличивается, и для жителей создаются надлежащие условия. Всего по стране в 2024 году введено в строй 25 новых и модернизированных объектов здравоохранения.