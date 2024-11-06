В Академии управления прошёл тематический семинар, посвящённый роли СМИ в избирательной кампании

С приближением даты президентских выборов в Беларуси все больше обостряется противостояние в медийном пространстве. В электоральный период в Сети появляется огромное количество самых разных фейков. Отличить правду от лжи простому обывателю становится все сложнее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Щитом от вбросов и манипуляций для общества призваны стать отечественные медиа. Именно они сегодня на передовой информационного фронта. СМИ играют одну из главных ролей в избирательной кампании – это не раз отмечал и Президент нашей страны. В электоральный период важно доносить информацию не только оперативно, но и максимально точно и объективно. Об особенностях информационного сопровождения избирательного процесса журналистам рассказали в ходе тематического семинара.

Елена Григорович, начальник отдела правовой, аналитической и методической работы аппарата Центральной избирательной комиссии Беларуси:

В соответствии с Избирательным кодексом, кандидаты в Президенты имеют равный доступ к средствам массовой информации. Сейчас у нас еще рано говорить о предвыборной агитации, завтра начинается период сбора подписей. В ближайшее время на официальном сайте ЦИК появится памятка представителю средств массовой информации. Там будут изложены основные этапы избирательной кампании, а также права и обязанности журналистов и должностных лиц СМИ.

Средства массовой информации будут подробно освещать все этапы электоральной кампании. В январе Министерство информации совместно с ЦИК организуют информационный центр, где смогут работать эксперты и журналисты, а также выездные студии ведущих национальных телеканалов, в том числе и СТВ.