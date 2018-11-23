На выходных 24 и 25 ноября в Беларуси будет до -8°C

Новости Беларуси. Синоптики рассказали, какая погода ожидает белорусов в ближайшие выходные.

Как сообщает Белгидромет, в субботу в некоторых районах прогнозируются слабые туманы и гололёд, на дорогах гололедица. Ночь пройдёт почти без осадков, днём на севере страны выпадет мокрый снег.

Столбик термометра в тёмное время суток опустится до -2… -8°C, днём – поднимется до -3… +3°C.

В воскресенье местами ожидается туман, слабый гололёд, на дорогах гололедица. Ночью на отдельных территориях, а днём на большей части республики будут снег, мокрый снег и дожди.

Ночью температура воздуха составит от -6°C по северо - востоку страны до +1°C юго-западу. Днём будет -3… +4°C.

По предсказаниям синоптиков, с новой недели в Беларуси начнётся похолодание.

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