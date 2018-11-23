На выходных 24 и 25 ноября в Беларуси будет до -8°C

Новости Беларуси. Синоптики рассказали, какая погода ожидает белорусов в ближайшие выходные.
Как сообщает Белгидромет, в субботу в некоторых районах прогнозируются слабые туманы и гололёд, на дорогах гололедица. Ночь пройдёт почти без осадков, днём на севере страны выпадет мокрый снег.
Столбик термометра в тёмное время суток опустится до -2… -8°C, днём – поднимется до -3… +3°C.
В воскресенье местами ожидается туман, слабый гололёд, на дорогах гололедица. Ночью на отдельных территориях, а днём на большей части республики будут снег, мокрый снег и дожди.
Ночью температура воздуха составит от -6°C по северо
-востоку страны до +1°C юго-западу. Днём будет -3… +4°C.
По предсказаниям синоптиков, с новой недели в Беларуси начнётся похолодание.
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