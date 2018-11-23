Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов

Мария Кронда, корреспондент:

Эту улицу никогда не назовут его именем, а на этом доме вряд ли появится его мемориальная доска. Именно здесь, буквально в самом центре Минска, проживал молодой Ли Харви Освальд – убийца 35-го президента Соединенных Штатов Америки.

Для кого-то это станет настоящим откровением. А вы знаете, кто из известных личностей жил в этом доме? Жители Минска:

Вы знаете, что я уже много лет живу здесь, и я не знаю.

Честно говоря, вообще без понятия. Нет, не знаю. А кто-то точно подметил. Слышала, но вообще не знаю, что это за личность. А кто-то очень точно подметит. Минчанин:

Он проживал в 24 квартире, в 3 подъезде.

Впервые на белорусском телевидении – «минские страницы» биографии главного фигуранта, пожалуй, самого неоднозначного преступления 20-го века. Четвертая серия цикла документальных фильмов нового проекта СТВ «Тайны Беларуси».

Какие идеи и убеждения привели американского юношу в советский Минск?

Где и кем работал? Эрнст Титовец, профессор, доктор биологических наук, друг Ли Харви Освальда:

Он, кстати, бастовал на заводе, требовал повышения механизации.

Имел ли успех у местных дам? Элла Прохорчик (Герман), возлюбленная Ли Харви Освальда:

Целовались. Он вел себя очень порядочно.

Эксклюзивные кадры, воссоздающие любопытный отрезок из жизни «далласского стрелка». Месяцы съемок, стопки изученных документов, которые долгое время находились под грифом «секретно», десятки гигабайт интервью с теми, кто впервые нарушил обет молчания – создатели фильма подготовили уникальный материал из первых уст.

Вероника Буслюк, продюсер проекта «Тайны Беларуси»:

Это тонкая кропотливая работа: исследовательская, репортажная. Найти очевидцев этих лет, а это 60-ые годы, это очень сложно. У нас эксклюзив и, более того, у нас есть эксклюзивная героиня, снятая в другой стране, которую никогда не показывали на белорусском телевидении.

Благодаря этому снимку Минск увидел весь мир. Знаменитое фото, сделанное на балконе квартиры № 24.

В этой крохотной однушке полвека назад Освальд проводил большую часть свободного времени. Уже много лет знаменитые апартаменты принадлежат другому владельцу, который любезно предоставил свои квадратные метры для съемок домашних сцен документального фильма. К слову, чтобы повернуть время вспять, декорации не понадобились.

Эдуард Сагындыков, владелец квартиры, где жил Ли Харви Освальд:

Я заменил окна на кухне и балконе, были деревянные - стали пластмассовые. Остальное все, как и было при Освальде, так и осталось.





Алексей Пальгуев, режиссер проекта «Тайны Беларуси»:

Снимали мы в реальных местах, в которых происходили реальные действия, в той же квартире, где жил Ли Харви Освальд. Для съемок реконструкции мы нашли актеров, внешне похожих на реальных героев.

Образ самого Ли Харви Освальда «воскресить» на экране довелось корреспонденту нашей программы Владиславу Боеву. Вжиться в роль и передать психотип главного героя для тележурналиста оказалось задачей не из лёгких.

Владислав Боев (сыграл роль Ли Харви Освальда):

Было у него чувство преследования. Он оглядывался постоянно, искал у себя дома подслушивающие устройства. В жизни я часто улыбаюсь, а во время съемочного процесса приходилось надевать маску Ли Харви Освальда, расслаблять свои скулы, делать серьезный взгляд. Слегка щетина у Освальда была, поэтому мне первые дни ее подрисовывали, а к концу съемок у меня уже отросла своя щетина.

Преступник или пешка в чужой игре?



И все же, кем был и каким его запомнили минские друзья и коллеги? Непридуманные факты. Реальные свидетели, которые дают свои ответы на самый главный вопрос. Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Убил ли? Вот в этом я сомневаюсь. Нет, не он.