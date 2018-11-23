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Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов

23 ноября 2018 08:27
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Мария Кронда, корреспондент:
Эту улицу никогда не назовут его именем, а на этом доме вряд ли появится его мемориальная доска. Именно здесь, буквально в самом центре Минска, проживал молодой Ли Харви Освальд – убийца 35-го президента Соединенных Штатов Америки.      

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-1

Для кого-то это станет настоящим откровением.  

А вы знаете, кто из известных личностей жил в этом доме?   

Жители Минска:   
Вы знаете, что я уже много лет живу здесь, и я не знаю.           

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-4

Честно говоря, вообще без понятия.

Нет, не знаю.  

А кто-то точно подметил. 

Слышала, но вообще не знаю, что это за личность. 

А кто-то очень точно подметит.

Минчанин:
Он проживал в 24 квартире, в 3 подъезде.

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-7

Впервые на белорусском телевидении – «минские страницы» биографии главного фигуранта, пожалуй, самого неоднозначного преступления 20-го века. Четвертая серия цикла документальных фильмов нового проекта СТВ «Тайны Беларуси».   

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-10

Какие идеи и убеждения привели американского юношу в советский Минск?   

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-13

Где и кем работал?  

Эрнст Титовец, профессор, доктор биологических наук, друг Ли Харви Освальда:  
Он, кстати, бастовал на заводе, требовал повышения механизации.   

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-16

Имел ли успех у местных дам?       

Элла Прохорчик (Герман), возлюбленная Ли Харви Освальда:  
Целовались. Он вел себя очень порядочно.  

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-19

Эксклюзивные кадры, воссоздающие любопытный отрезок из жизни «далласского стрелка». Месяцы съемок, стопки изученных документов, которые долгое время находились под грифом «секретно», десятки гигабайт интервью с теми, кто впервые нарушил обет молчания создатели фильма подготовили уникальный материал из первых уст.        

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-22

Вероника Буслюк, продюсер проекта «Тайны Беларуси»:   
Это тонкая кропотливая работа: исследовательская, репортажная. Найти очевидцев этих лет, а это 60-ые годы, это очень сложно. У нас эксклюзив и, более того, у нас есть эксклюзивная героиня, снятая в другой стране, которую никогда не показывали на белорусском телевидении.         

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-25

Благодаря этому снимку Минск увидел весь мир. Знаменитое фото, сделанное на балконе квартиры № 24.        

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-28

В этой крохотной однушке полвека назад Освальд проводил большую часть свободного времени. Уже много лет знаменитые апартаменты принадлежат другому владельцу, который любезно предоставил свои квадратные метры для съемок домашних сцен документального фильма. К слову, чтобы повернуть время вспять, декорации не понадобились.   

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-31

Эдуард Сагындыков, владелец квартиры, где жил Ли Харви Освальд:   
Я заменил окна на кухне и балконе, были деревянные - стали пластмассовые. Остальное все, как и было при Освальде, так и осталось.   

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-34



Алексей Пальгуев, режиссер проекта «Тайны Беларуси»:   
Снимали мы в реальных местах, в которых происходили реальные действия, в той же квартире, где жил Ли Харви Освальд. Для съемок реконструкции мы нашли актеров, внешне похожих на реальных героев.     

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-36

Образ самого Ли Харви Освальда «воскресить» на экране довелось корреспонденту нашей программы Владиславу Боеву. Вжиться в роль и передать психотип главного героя для тележурналиста оказалось задачей не из лёгких.      

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-39

Владислав Боев (сыграл роль Ли Харви Освальда):     
Было у него чувство преследования. Он оглядывался постоянно, искал у себя дома подслушивающие устройства. В жизни я часто улыбаюсь, а во время съемочного процесса приходилось надевать маску Ли Харви Освальда, расслаблять свои скулы, делать серьезный взгляд. Слегка щетина у Освальда была, поэтому мне первые дни ее подрисовывали, а к концу съемок у меня уже отросла своя щетина.  

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-42

Преступник или пешка в чужой игре?

И все же, кем был и каким его запомнили минские друзья и коллеги? Непридуманные факты. Реальные свидетели, которые дают свои ответы на самый главный вопрос.          

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Убил ли? Вот в этом я сомневаюсь. Нет, не он.     

Ли Харви Освальд в Минске. Реконструкция событий 60-х годов-45

Самая ожидаемая премьера осени. Вечером 23 ноября в 20.50 на СТВ.           

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