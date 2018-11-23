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Президент Беларуси поздравил коллектив ГГТУ им. П.О. Сухого с 50-летием со дня основания вуза

23 ноября 2018 08:02
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Новости Беларуси. Современные проблемы машиностроения 23 ноября обсуждают в Гомельском государственном техническом университете имени Сухого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил коллектив ГГТУ им. П.О. Сухого с 50-летием со дня основания вуза-1

Представители академических, вузовских и промышленных учреждений из Беларуси, России, Украины и Туркменистана подготовили 175 выступлений по восьми направлениям. Благодаря им в машиностроении всё шире применяются наноматериалы, энергосберегающие технологии и альтернативная энергетика.

Встреча приурочена к полувековому юбилею основания университета. За годы существования он стал одним из ведущих технических вузов страны – подчеркнул в поздравлении с 50-летием со дня основания вуза Президент Беларуси.

Президент Беларуси поздравил коллектив ГГТУ им. П.О. Сухого с 50-летием со дня основания вуза-4

Президент Беларуси поздравил коллектив ГГТУ им. П.О. Сухого с 50-летием со дня основания вуза-6

Президент Беларуси поздравил коллектив ГГТУ им. П.О. Сухого с 50-летием со дня основания вуза-8

# Высшее образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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