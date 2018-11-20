На яблоне в Вилейке распустились почки

Новости Беларуси. Протест против зимы. В Вилейке на яблоне распустились почки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Наверное, не успевшее «заснуть» дерево начало «оживать» от недостаточно морозной погоды. Последствия такой путаницы сезонов небольшие - весной листьев будет меньше, чем обычно.

Впрочем, сейчас на улицах Вилейки столбик термометра не намного выше климатической нормы. В отличие, например, от 1963 года, когда было выше 11 градусов тепла. И 1998 года с почти 17 градусами мороза.