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На яблоне в Вилейке распустились почки

20 ноября 2018 19:56
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Новости Беларуси. Протест против зимы. В Вилейке на яблоне распустились почки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На яблоне в Вилейке распустились почки-1

Наверное, не успевшее «заснуть» дерево начало «оживать» от недостаточно морозной погоды. Последствия такой путаницы сезонов небольшие - весной листьев будет меньше, чем обычно.

На яблоне в Вилейке распустились почки-4

Впрочем, сейчас на улицах Вилейки столбик термометра не намного выше климатической нормы. В отличие, например, от 1963 года, когда было выше 11 градусов тепла. И 1998 года с почти 17 градусами мороза.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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