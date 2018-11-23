В Беларуси могут запретить фотографировать людей без их согласия‍. Коснётся ли это видеорегистраторов?

Штраф за удачный ракурс. В Беларуси могут запретить фотографировать людей на улице.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – кандидат юридических наук, доцент – Алексей Корочкин.

Почему появилась такая идея?

Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:

Право гражданина на неприкосновенность частной жизни известна давно и давно закреплена в основополагающих документах, например, в Всеобщей декларации прав человека в 1948 году, в Конвенции о защите прав человека 1950 года. Те предложения являются всего лишь детализацией тех основополагающих норм, которые были давным-давно установлены в этих документах.

Что делать, если кто-то сфотографировал здание, а на снимок попали люди. Может ли он потребовать удалить фото?

Алексей Корочкин:

Если мы это фото не хотим размещать в публичном доступе, допустим, в социальной сети, то можно оставить для личного архива. Если же мы хотим разместить это в публичном доступе, то нужно либо догонять человека и спрашивать его разрешения, либо сделать повторный кадр.

На сегодняшний день есть запрет на использование изображения человека без его ведома и, на мой взгляд, это вполне обосновано. Можно представить ситуацию, допустим, иду я по улице с синяком под глазом и вдруг моё лицо крупным планом где-то попадает в телепередачу. Что подумают те, кто меня увидит?! Они подумают о чём угодно, но только не о том, что синяк я получил дома, балуясь с ребёнком, который случайно мне пальцем в глаз попал. Слухи, различные разговоры о моей физиономии могут каким-то образом задеть мою честь, достоинство и деловую репутацию. Не дай Бог, если это была передача про алкоголизм, тогда это клеймо будет на всю оставшуюся жизнь.

Этот запрет уже существует. Сегодня есть механизм, как бороться, как защищать права человека в данном случае, есть положительная судебная практика по этому поводу.

У нас в стране есть уголовная ответственность за то, что ты снимешь человека на его личной территории. Как это регулируется?

Алексей Корочкин:

В Уголовном кодексе есть статья 179, которая говорит, что преступлением является незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, которые касаются личных семейных тайн человека без его согласия и в случае, если причинён вред правам этого человека.

Нарушает ли закон, когда человек едет в своей машине и снимает на видеорегистратор дорожную обстановку и могут попасть люди?

Алексей Корочкин:

У регистратора есть цель зарегистрировать движение нашего автомобиля, на всякий случай, в момент непредвиденной опасности и, как правило, мы эту информацию собираем, она у нас удаляется. В общий доступ мы её не выставляем. Здесь нет никаких нарушений.

Если данное фото или видео затрагивает его личные права, видно его лицо, тогда он может обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, деловой репутации и о причинении морального вреда, в зависимости от того, каким образом он оценивает вред, причинённый ему.