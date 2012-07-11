Английский диплом теперь можно получить, обучаясь в вузах Беларуси

Новости Беларуси. Диплом магистра государственного образца Великобритании смогут получить граждане стран СНГ, прошедшие обучение в Беларуси по образовательной программе МВА. Об этом сообщили на пресс-конференции в пресс-центре БелТа представители Magna Carta College (Оксфорд, Великобритания).

Вадим Титов, исполнительный директор Magna Carta College:

Возможность учиться в Magna Carta College параллельно с учебой в белорусском вузе, серьезные знания по специальности с учетом европейского опыта плюс отличный английский – это значительный капитал для молодого специалиста, позволяющий быстро сделать успешную карьеру.

Программа обучения на русском языке, которую предлагает Magna Carta College в Беларуси, идентична английской, сообщает сайт ctv.by со ссылкой на БелТа. Исполнительный директор Magna Carta College подчеркнул, что Беларусь становится центром подготовки топ-менеджеров для всех стран СНГ.

Набор студентов на образовательную программу МВА будет осуществляться с 10 июля по 30 сентября 2012 года. Белорусские вузы (Витебский и Барановичский государственный университет, Белорусский институт правоведения) готовы принять на обучение студентов из стран СНГ. Выпускникам будет оказано содействие в трудоустройстве через партнерские кадровые агентства в государствах СНГ и Великобритании.

Образование по программе МВА в Витебском государственном университете имени П. Машерова включает 270 часов, из которых 20 занятий проведут английские профессора, которые приедут в Витебск, сообщает ctv.by со ссылкой на «Рэспубліку».

Оксана Сосновская, декан факультета обучения иностранных граждан ВГУ имени П.Машерова:

Первая группа приступит к занятиям 1 сентября. Чтобы попасть в группу, абитуриенту нужно сдать английский по системе TOEFL не менее чем на 6.

БТА-банк предоставит будущим студентам льготный кредит на образование.

Дэвид Фолкнер, основатель и декан Magna Carta College:

Бизнес-школы МВА действуют по всему миру, но возможность получить английский диплом, не выезжая из страны, предлагается пока только в Беларуси. Участниками программы могут стать не только молодые люди, уже имеющие высшее образование и определенный опыт работы, но и студенты вузов, закончившие два курса обучения.

Корреспондент ctv.by уточнил стоимость обучения.

Юлия Лабуть, официальный представитель Magna Carta College в РБ:

Оплата для студентов, поступивших в белорусские вузы по русскоязычной программе МВА, составит 17 тыс. фунтов (около 26 тысяч долларов) стерлингов за весь срок обучения. Пройти весь курс можно минимум за год, максимум за пять.