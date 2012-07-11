Перезахоронение останков 3 русских солдат, погибших во время войны 1812 года, в Могилевской области

Новости Беларуси. Останки трех русских солдат, погибших во время войны 1812 года, перезахоронены 11 июля в мемориальной часовне в Могилевском районе.

Этот день выбран не случайно. Ровно 200 лет назад под деревней Салтановка состоялась знаменитая битва между корпусом генерала Раевского и наполеоновскими войсками. Идентифицировать воинов удалось лишь по фрагментам найденных пуль, пуговицам и нательным крестам.

Специалисты не исключают, что эти солдаты могли быть и нашими земляками. Ведь еще за год до войны ряды русской армии пополнились 15 тысячами белорусских рекрутов. Встречались белорусские шляхтичи и среди российских офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.