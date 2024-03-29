На все 100 или всё-таки нет – на сколько процентов работает наш мозг?
В середине прошлого века процесс мышления человека считался неизведанной территорией. Но кое-что все же было известно, например, что мозг состоит из нейронов. Основная задача этих клеток – получать информацию и передавать ее через электрические импульсы, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Ученые полагали, если нейроны генерируют импульсы, то мозг работает, а если нет – значит, ленится.
Игорь Зайцев, старший научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии:
Мозг человека работает на 100 %. То, что мы используем его на 10 или 20 % – это устаревший миф, который не выдерживает практики. Раньше врачи самые простые исследования приводили, допустим, прикладывался электрод, раздражали определенную зону мозга, у человека сокращались пальцы, либо у животного, в ходе которого делалось такое исследование. А были участки мозга, на которые была электростимуляция, ничего не происходило. Именно поэтому ученые решили, что это ненужная, пустая часть головного мозга.
Француз дожил до 50 лет с мозгом размером с горошину! Как такое возможно – подробности здесь.
Юлия Криштопова, проводник в практику гвоздестояния:
Нет определенных цифр, насколько человек использует свой мозгу, потому что у каждого разные нейронные связи и разные ситуации по жизни. Но я точно знаю, что мозг – это у нас один самых главных органов, который энергозатратный и, если бы мы его использовали на все 100 %, то нам бы часто хотелось кушать, и энергия вся сливалась туда, и мы были бы без сил. Но, меняя нейронные связи и проживая эмоции, становясь расслабленным через различные практики осознанности, явно можно увеличить этот процент. Я считаю, что, потенциально, это все возможно.
Подробности в видео.