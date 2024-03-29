На все 100 или всё-таки нет – на сколько процентов работает наш мозг?

В середине прошлого века процесс мышления человека считался неизведанной территорией. Но кое-что все же было известно, например, что мозг состоит из нейронов. Основная задача этих клеток – получать информацию и передавать ее через электрические импульсы, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Ученые полагали, если нейроны генерируют импульсы, то мозг работает, а если нет – значит, ленится.

Игорь Зайцев, старший научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Мозг человека работает на 100 %. То, что мы используем его на 10 или 20 % – это устаревший миф, который не выдерживает практики. Раньше врачи самые простые исследования приводили, допустим, прикладывался электрод, раздражали определенную зону мозга, у человека сокращались пальцы, либо у животного, в ходе которого делалось такое исследование. А были участки мозга, на которые была электростимуляция, ничего не происходило. Именно поэтому ученые решили, что это ненужная, пустая часть головного мозга. Француз дожил до 50 лет с мозгом размером с горошину! Как такое возможно – подробности здесь.