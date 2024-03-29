Качество и надёжность! «Нефтебитумный завод» презентовал линейку продуктов нового поколения Elementum

На 26-й архитектурно-строительной выставке белорусский производитель «Нефтебитумный завод» презентовал линейку продуктов нового поколения Elementum. Это битумно-латексные мастики и защитные составы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На 26-й архитектурно-строительной выставке белорусский производитель «Нефтебитумный завод» презентовал линейку продуктов нового поколения Elementum. Это битумно-латексные мастики и защитные составы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты предприятия представили гидроизоляционные материалы на водной основе и без органических растворителей. Спектр применения их достаточно широк. Для участников выставки была организована интерактивная зона с возможностью практического тестирования продукции.
Ольга Полтаржицкая, начальник отдела снабжения и логистики унитарного предприятия «Нефтебитумный завод»:
Мастика Elementum: Base используется для гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных поверхностей. Данный продукт не содержит растворителей, полностью на водной основе. Возможно его применение как для внутренних, так и наружных работ. Наносится валиком, кисточкой, шпателем.
Любовь Баканова, инженер-технолог унитарного предприятия «Нефтебитумный завод»:
Вторым продуктом из данной линейки являются мастика Elementum: Universal, которая применяется для гидроизоляционных и кровельных работ. Этот двухкомпонентный состав наносится механизированным способом, что идеально для работ промышленных масштабов.
На предприятии имеется собственная аккредитованная лаборатория. Вся продукция сертифицирована на соответствие белорусским стандартам качества. На рынке дорожно-строительных материалов завод уже свыше 25 лет.
*На правах рекламы.