Прямой эфир

Качество и надёжность! «Нефтебитумный завод» презентовал линейку продуктов нового поколения Elementum

29 марта 2024 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На 26-й архитектурно-строительной выставке белорусский производитель «Нефтебитумный завод» презентовал линейку продуктов нового поколения Elementum. Это битумно-латексные мастики и защитные составы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качество и надёжность! «Нефтебитумный завод» презентовал линейку продуктов нового поколения Elementum-1

Специалисты предприятия представили гидроизоляционные материалы на водной основе и без органических растворителей. Спектр применения их достаточно широк. Для участников выставки была организована интерактивная зона с возможностью практического тестирования продукции.

Качество и надёжность! «Нефтебитумный завод» презентовал линейку продуктов нового поколения Elementum-4

Ольга Полтаржицкая, начальник отдела снабжения и логистики унитарного предприятия «Нефтебитумный завод»:
Мастика Elementum: Base используется для гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных поверхностей. Данный продукт не содержит растворителей, полностью на водной основе. Возможно его применение как для внутренних, так и наружных работ. Наносится валиком, кисточкой, шпателем.

Качество и надёжность! «Нефтебитумный завод» презентовал линейку продуктов нового поколения Elementum-7

Любовь Баканова, инженер-технолог унитарного предприятия «Нефтебитумный завод»:
Вторым продуктом из данной линейки являются мастика Elementum: Universal, которая применяется для гидроизоляционных и кровельных работ. Этот двухкомпонентный состав наносится механизированным способом, что идеально для работ промышленных масштабов.

Качество и надёжность! «Нефтебитумный завод» презентовал линейку продуктов нового поколения Elementum-10

На предприятии имеется собственная аккредитованная лаборатория. Вся продукция сертифицирована на соответствие белорусским стандартам качества. На рынке дорожно-строительных материалов завод уже свыше 25 лет.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Двое суток на границе! Почему молдавский детский хор не выпускали из Беларуси – детали инцидента
29 марта 2024 17:34

Двое суток на границе! Почему молдавский детский хор не выпускали из Беларуси – детали инцидента

В Минской городской ратуше наградили лучших работников сферы бытового обслуживания
29 марта 2024 17:33

В Минской городской ратуше наградили лучших работников сферы бытового обслуживания

Эко-тропы, площадка open air и массовое озеленение – Минск готовится к сезонному обновлению
29 марта 2024 17:33

Эко-тропы, площадка open air и массовое озеленение – Минск готовится к сезонному обновлению

Викинги, орлы, медведи – мастер украшает скульптурами из дерева территорию Минского района
29 марта 2024 17:33

Викинги, орлы, медведи – мастер украшает скульптурами из дерева территорию Минского района

В Минской области ограничено посещение лесов в шести районах. Как лесхозы готовятся к пожароопасному периоду?
29 марта 2024 17:33

В Минской области ограничено посещение лесов в шести районах. Как лесхозы готовятся к пожароопасному периоду?

Марина Василевская прямо с МКС пообщалась со студентами БГУ по радиосвязи
29 марта 2024 17:30

Марина Василевская прямо с МКС пообщалась со студентами БГУ по радиосвязи

Выявляются до рождения ребёнка. Как белорусские врачи оказывают помощь младенцам с пороком сердца?
29 марта 2024 17:13

Выявляются до рождения ребёнка. Как белорусские врачи оказывают помощь младенцам с пороком сердца?

Беларусь выбирает социальный курс. Как проходил IV форум ВНС в 2010-м?
29 марта 2024 16:43

Беларусь выбирает социальный курс. Как проходил IV форум ВНС в 2010-м?

Какие задачи поставлены перед новым составом депутатов Мингорсовета? Ответил Артём Цуран
29 марта 2024 14:57

Какие задачи поставлены перед новым составом депутатов Мингорсовета? Ответил Артём Цуран

Почему ВНС – это воплощение нужд и ожиданий государства и общества? Мнение председателя Мингорсовета
29 марта 2024 14:55

Почему ВНС – это воплощение нужд и ожиданий государства и общества? Мнение председателя Мингорсовета

О деятельности депутатов, работе с населением и бюджете Минска. Большой разговор с Артёмом Цураном
29 марта 2024 14:52

О деятельности депутатов, работе с населением и бюджете Минска. Большой разговор с Артёмом Цураном

Почему 28-й созыв депутатов Мингорсовета стал уникальным? Рассказываем о важных достижениях
29 марта 2024 14:45

Почему 28-й созыв депутатов Мингорсовета стал уникальным? Рассказываем о важных достижениях