Качество и надёжность! «Нефтебитумный завод» презентовал линейку продуктов нового поколения Elementum

На 26-й архитектурно-строительной выставке белорусский производитель «Нефтебитумный завод» презентовал линейку продуктов нового поколения Elementum. Это битумно-латексные мастики и защитные составы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты предприятия представили гидроизоляционные материалы на водной основе и без органических растворителей. Спектр применения их достаточно широк. Для участников выставки была организована интерактивная зона с возможностью практического тестирования продукции.

Ольга Полтаржицкая, начальник отдела снабжения и логистики унитарного предприятия «Нефтебитумный завод»:

Мастика Elementum: Base используется для гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных поверхностей. Данный продукт не содержит растворителей, полностью на водной основе. Возможно его применение как для внутренних, так и наружных работ. Наносится валиком, кисточкой, шпателем.

Любовь Баканова, инженер-технолог унитарного предприятия «Нефтебитумный завод»:

Вторым продуктом из данной линейки являются мастика Elementum: Universal, которая применяется для гидроизоляционных и кровельных работ. Этот двухкомпонентный состав наносится механизированным способом, что идеально для работ промышленных масштабов.