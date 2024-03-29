Двое суток на границе! Почему молдавский детский хор не выпускали из Беларуси – детали инцидента

Молдавский детский коллектив хоровой студии «Рапсодия», который был на гастролях, наконец смог пересечь границу и отправиться домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако прежде чем история получила счастливую развязку, творческому коллективу пришлось не сладко.

Ребята выступили сначала в Варшаве, а затем в Минске. Однако попытки вернуться в Молдову на этом же автобусе через Польшу не увенчались успехом. Вслед за польскими пограничниками в проезде отказали и литовские, продержав детей на границе всю ночь без предоставления элементарных условий и даже воды. В отчаянии руководитель студии «Рапсодия», заслуженная артистка Молдовы Наталья Барабанщикова разместила видео обращения со словами: «Спасите наших детей!» Белорусская сторона подключилась к разрешению проблемы. Неужели дети – угроза европейской безопасности? Подробности в материале наших корреспондентов. Польша и Литва двое суток не пропускают из Беларуси автобус с детским молдавским хором.

Как такое может быть? Элементарный автобус. Просто детский хор – они были на гастролях. Вернуться домой не смогли. Сначала на польской границе развернули и отправили на литовскую. Здесь и вовсе не ожидали, что так могут поступить по отношению к детям. Держали без воды и элементарных условий. В автобусе было 25 человек, при этом 11 из них дети. На въезде в Литву автобус простоял более семи часов. Все это время руководитель хора пыталась выяснить причины отказа на границе. На тот момент четко сформулировать их никто не смог, но, по словам самих пограничников, коллектив «Рапсодия» представляет угрозу нацбезопасности Литвы. Той же версии придерживаются и молдавские СМИ. В результате детей охраняли автоматчики. Отпрашиваться пришлось даже в туалет.

Андрей Лазуткин, политолог:

Задача молдавской дипломатии эту ситуацию разруливать. Это не белорусская проблема. Но почему они этим не занимаются – потому что в Молдавии создана группа дружбы с Беларусью, только не с той. Они работают с нашей оппозицией. Поэтому их парламент оказал некую враждебную повестку. Мы еще раз поняли, кто наш друг и наш враг, с кем можно, а с кем нельзя работать.

В Вильнюсе давно видят угрозу и агрессию там, где ее нет, и оправдывают мнимой защитой многие свои действия. Но в данном случае ситуация напоминает сценарий для театра абсурда. Кажется, в Литве заигрались в шпионов. И не только там. Из последнего: премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об угрозе новой войны и призывает к ней готовиться. При этом, касаясь ситуации на белорусско-польской границе, виноватыми считает, конечно же, не свое правительство, принявшее решение о закрытии погранпереходов и пунктов пропуска, а Беларусь и Россию, которые якобы перебрасывают выходцев из Азии и Африки в ЕС. Как говорится: эта песня хороша, начинай сначала. Глава же нашего государства настоятельно просит не вестись на провокации. Находясь, фактически, у литовских рубежей Александр Лукашенко обратился нашим западным соседям, может так будет слышнее? Лукашенко: мы не собираемся против НАТО воевать – нам чужого не надо, свое не отдадим.

Белорусы на сложившуюся ситуацию с хором отреагировали мгновенно. На помощь детям пришли местные власти и представители общественности. Участников коллектива, а также их родителей, разместили в одной из школ Ошмянского района. Им предоставили место отдыха, обеспечили горячим питанием. К молдавским детям здесь отнеслись как к своим, в очередной раз демонстрируя гостеприимность белорусского народа. Молдавский детский хоровой коллектив смог пересечь границу и отправиться домой.

Ирина Шишко:

Первая наша остановка была в Бресте, нас там тоже приняли, мы выступили и сделали небольшой концерт. И спектакль показали в Доме культуры железнодорожников. Там же нас приняли и покормили, очень тепло. Разобрали по семьям, кто куда. И так нас тепло принимали очень! Белорусская чуткость. Неважно, какой национальности человек, если ему нужна помощь – в беде не оставим. Тем более такая ситуация не может оставить равнодушным. Отвечая на вопрос о том, почему возникла проблема с проездом автобуса через литовскую границу, Временный Поверенный в делах Посольства Республики Молдова в Беларуси Николай Мыйня сказал, что было очень неудачное время. Вопрос не могли решить ночью, сегодня же во всем разобрались очень быстро.

Николай Мыйня, Временный Поверенный в делах Посольства Молдовы в Беларуси:

Время было неудачное, ночное. Сегодня вопрос решился очень быстро, оперативно и положительно.

– То есть дело в том, что была ночь, а не дневное время?

– Скорее всего, да.