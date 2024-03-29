Француз дожил до 50 лет с мозгом размером с горошину! Как такое возможно?

Если мы используем мозг почти на все сто, тогда как объяснить уникальную историю француза – господина Матье, который дожил до 50 лет с мозгом размером с горошину? В начале нулевых мужчина обратился в больницу с жалобами на боли в ногах. После многих манипуляций медики решили провести полное обследование, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Когда очередь дошла до головы, медицинская помощь уже понадобилась самим врачам – оказалось, мужчина уже несколько лет жил без мозга.

Светлана Пашкевич, заведующий лабораторией нейрофизиологии Института НАН Беларуси:

Мозг способен компенсировать функции в достаточно широком диапазоне, эта пластичность определяет не только восстановление нервного проведения, но и восстановление очень многих функций организма. То есть не только сам мозг, его структура, но и те функции, за которые он отвечает, можно компенсировать.



Оказалось, что череп Матье почти полностью заполнен жидкостью. Это последствия гидроцефалии. Непонятно оставалось только то, как мужчина – отец двоих детей, госслужащий – с таким анамнезом вообще оставался живым, без каких-либо умственных отклонений?

На все 100 или все-таки нет – на сколько процентов работает наш мозг? – подробности здесь.

Игорь Зайцев, старший научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии:

Он в это состояние зашел не за один день, вероятно, в детском возрасте, когда есть огромнейшие резервные возможности. Классический пример: взрослый после небольшого инсульта может навсегда потерять руку или ногу, потерять речь. Если мы возьмем детей, которые пострадали в детстве, в родах, у них детский церебральный паралич, на томографии могут быть огромнейшие поражения. При этом смотрим, а ребенок ходит в школу, разговаривает, учится. Для взрослого, если бы такое случилось – это было бы технически нежизнеспособно.