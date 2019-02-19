«На военном полигоне чувствую себя увереннее, чем на паркете». Минобороны наградило корреспондента СТВ Галину Буро

Новости Беларуси. Когда вместо оружия в руках – перо. Министерство обороны наградило журналистов, написавших лучшие материалы о военном деле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За годы работы на телевидении, Галине не раз приходилось совершать неженские поступки. Бок о бок с военными она форсировала реку, находилась в эпицентре боевых действий во время учений и убедилась, что воздушное пространство над белорусской АЭС – под надёжной защитой.

Кстати, Галина с самого начала мечтала стать именно военным корреспондентом. Но в год ее поступления девушек на военный факультет не принимали.

Галина Буро, корреспондент СТВ:

На самом деле, на военном полигоне я чувствую себя увереннее, чем на паркете. Военная тематика – одна из моих любимых, потому что у меня отец военный, полковник в отставке. Я выросла в военном городке, рядом была авиабаза.

Мне хочется донести до зрителя эти чувства и ощущения, конечно, в этом мне помогает и мой оператор.