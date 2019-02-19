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«На военном полигоне чувствую себя увереннее, чем на паркете». Минобороны наградило корреспондента СТВ Галину Буро

19 февраля 2019 16:43
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Новости Беларуси. Когда вместо оружия в руках – перо. Министерство обороны наградило журналистов, написавших лучшие материалы о военном деле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«На военном полигоне чувствую себя увереннее, чем на паркете». Минобороны наградило корреспондента СТВ Галину Буро-1

В номинации «Профессионализм и журналистское мастерство» отметили и нашу коллегу, регионального корреспондента СТВ по Гродненской области, Галину Буро.

«На военном полигоне чувствую себя увереннее, чем на паркете». Минобороны наградило корреспондента СТВ Галину Буро-4

За годы работы на телевидении, Галине не раз приходилось совершать неженские поступки. Бок о бок с военными она форсировала реку, находилась в эпицентре боевых действий во время учений и убедилась, что воздушное пространство над белорусской АЭС – под надёжной защитой.

«На военном полигоне чувствую себя увереннее, чем на паркете». Минобороны наградило корреспондента СТВ Галину Буро-7

Кстати, Галина с самого начала мечтала стать именно военным корреспондентом. Но в год ее поступления девушек на военный факультет не принимали.

«На военном полигоне чувствую себя увереннее, чем на паркете». Минобороны наградило корреспондента СТВ Галину Буро-10

Галина Буро, корреспондент СТВ:
На самом деле, на военном полигоне я чувствую себя увереннее, чем на паркете. Военная тематика – одна из моих любимых, потому что у меня отец военный, полковник в отставке. Я выросла в военном городке, рядом была авиабаза.

Мне хочется донести до зрителя эти чувства и ощущения, конечно, в этом мне помогает и мой оператор.

«На военном полигоне чувствую себя увереннее, чем на паркете». Минобороны наградило корреспондента СТВ Галину Буро-13

Павел Лёгкий, первый заместитель министра информации Беларуси:
Формируя отношение к армии, рассказывая об армии мы создаем имидж армии в глазах миллионов наших сограждан. Соответственно, мы тем самым либо поддерживаем нашу армию, либо ее не поддерживаем. Понятно, тут вариантов ответа у нормального человека не должно быть. Мы должны поддерживать нашу армию, помогать ей. При этом, помогать не только делом, не только материально, но и словом. Сегодня это как никогда важно.

«На военном полигоне чувствую себя увереннее, чем на паркете». Минобороны наградило корреспондента СТВ Галину Буро-16

Конкурс проводится ежегодно накануне 23 февраля. Заявки принимаются от печатных СМИ, телеканалов, радиостанций и информагентств. А победителей отмечают в 17-ти номинациях.

# Журналистика # общество # Павел Легкий # Галина Буро # Фотофакт

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