Минчанке запретили исполнять грустные песни в караоке
Свое 25-летие минчанка Ангелина решила отпраздновать с размахом – забронировала столик в одном из самых пафосных клубов столицы. В программе «Добро пожаловаться» рассказываем, что испортило весь праздник.
В районе десяти часов вечера девушка и 12 приглашенных гостей зашли в заведение. После лёгких закусок и пламенных речей вечер подошёл к своей долгожданной кульминации – исполнению песен. Ведь они пришли не куда-нибудь, а в караоке.
Дмитрий Савостьян:
Мы думали, что выбрали самое наше лучшее заведение – «Джельсомино».
Когда настал черед петь самой имениннице – администратор неожиданно одёрнул девушку и заявил: репертуар, который она заказала, слишком печальный! И под такие треки остальные посетители заведения попросту уснут!
Ангелина:
Администратор сказала, что она нас предупреждала о том, что грустные песни не поются с 2 до 4 часов. На самом деле никто о таком не говорил – Дима сидел возле меня. Нам просто показали меню и всё.
Компания пришла в ярость – ведь кто платит, тот и заказывает музыку. Гости заранее приобрели пригласительный, а, значит, и право на безлимитное исполнение.
Дмитрий Савостьян:
За 5 часов нахождения в заведении мы спели 4 песни. Далее была самая ужасная ситуация, которая испортила весь вечер и всё впечатление о заведении. Именинница попросила спеть песню. Ей сказали, что песня грустная.
Праздник был безнадёжно испорчен. А рассерженная именинница даже спустя неделю с трудом сдерживает гнев.
Ангелина:
Никто не извинялся, и мы так и ушли. И я стояла возле друзей уже, знаете, поникшая.
За честь именинницы вступился друг и участник провальной вечеринки Дмитрий.
Дмитрий Савостьян:
Никаких извинений, конечно же, не было. Очень саркастично администрация упомянула и о Книге жалоб. Что всё, что там написано, никуда не попадает, и им, вообще, всё равно, что там будет написано. Но хотелось бы, чтобы перед именинницей как-то извинились по-человечески.
На сайте заведения нет ни слова про выбор репертуара и правила исполнения песен. А владельцы заведения на все просьбы корреспондентов программы «Добро пожаловаться» прокомментировать инцидент с испорченным праздником ответили категорическим отказом.
Елена Мойсейчик, юрист:
В данной ситуации, если потребитель заказал песню, которая имелась в караоке именно в прайс-листе и ему отказали поставить данную песню, то, соответственно, потребитель вправе обратиться с исковым заявлением в суд и предъявить требования о компенсации морального вреда.
У пострадавшей стороны, уверяют юристы, всегда есть право не только получить законное извинения, но даже наказать рублем негостеприимные заведения. Наша программа будет следить за развитием этой истории.
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления ОО «Городское общество защиты потребителей»:
Если посетители оплатили стоимость услуг, администрация не вправе отказать им в их предоставлении. Кроме того, потребитель имеет право заявлять требование о выплате ему денежной компенсации морального вреда за испорченный вечер.