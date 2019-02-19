Минчанке запретили исполнять грустные песни в караоке

Свое 25-летие минчанка Ангелина решила отпраздновать с размахом – забронировала столик в одном из самых пафосных клубов столицы. В программе «Добро пожаловаться» рассказываем, что испортило весь праздник. В районе десяти часов вечера девушка и 12 приглашенных гостей зашли в заведение. После лёгких закусок и пламенных речей вечер подошёл к своей долгожданной кульминации – исполнению песен. Ведь они пришли не куда-нибудь, а в караоке.

Дмитрий Савостьян:

Мы думали, что выбрали самое наше лучшее заведение – «Джельсомино». Когда настал черед петь самой имениннице – администратор неожиданно одёрнул девушку и заявил: репертуар, который она заказала, слишком печальный! И под такие треки остальные посетители заведения попросту уснут! Ангелина:

Администратор сказала, что она нас предупреждала о том, что грустные песни не поются с 2 до 4 часов. На самом деле никто о таком не говорил – Дима сидел возле меня. Нам просто показали меню и всё. Компания пришла в ярость – ведь кто платит, тот и заказывает музыку. Гости заранее приобрели пригласительный, а, значит, и право на безлимитное исполнение.

Дмитрий Савостьян:

За 5 часов нахождения в заведении мы спели 4 песни. Далее была самая ужасная ситуация, которая испортила весь вечер и всё впечатление о заведении. Именинница попросила спеть песню. Ей сказали, что песня грустная. Праздник был безнадёжно испорчен. А рассерженная именинница даже спустя неделю с трудом сдерживает гнев. Ангелина:

Никто не извинялся, и мы так и ушли. И я стояла возле друзей уже, знаете, поникшая. За честь именинницы вступился друг и участник провальной вечеринки Дмитрий. Дмитрий Савостьян:

Никаких извинений, конечно же, не было. Очень саркастично администрация упомянула и о Книге жалоб. Что всё, что там написано, никуда не попадает, и им, вообще, всё равно, что там будет написано. Но хотелось бы, чтобы перед именинницей как-то извинились по-человечески. На сайте заведения нет ни слова про выбор репертуара и правила исполнения песен. А владельцы заведения на все просьбы корреспондентов программы «Добро пожаловаться» прокомментировать инцидент с испорченным праздником ответили категорическим отказом.

Елена Мойсейчик, юрист:

В данной ситуации, если потребитель заказал песню, которая имелась в караоке именно в прайс-листе и ему отказали поставить данную песню, то, соответственно, потребитель вправе обратиться с исковым заявлением в суд и предъявить требования о компенсации морального вреда. У пострадавшей стороны, уверяют юристы, всегда есть право не только получить законное извинения, но даже наказать рублем негостеприимные заведения. Наша программа будет следить за развитием этой истории.