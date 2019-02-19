На юге Беларуси расцвели подснежники: фотофакт

Новости Беларуси. Первые краски февраля. На юге Беларуси массово зацвели подснежники – причем в дикой природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К такому раннему пробуждению символа весны привели аномально высокие температуры воздуха для этого времени. Первые фотографии сказочного цветка были замечены неделю назад.

А сейчас целые россыпи подснежника с молочно-белыми бутонами можно увидеть и в лесу.

Виктор Демянчик, заместитель директора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

Тут что очень важно: если за вегетационный период, за предшествующие лето и осень накопилось достаточно корневой массы, которая начинает перегнивать, она начинает выделять тепло, и таким образом земля сама себя согревает. И вот это вот зачастую вызывает такое удивление: снег лежит на поверхности, холод, мороз, а тут раз – выскакивают.