Прямой эфир

На юге Беларуси расцвели подснежники: фотофакт

19 февраля 2019 14:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первые краски февраля. На юге Беларуси массово зацвели подснежники – причем в дикой природе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На юге Беларуси расцвели подснежники: фотофакт-1

К такому раннему пробуждению символа весны привели аномально высокие температуры воздуха для этого времени. Первые фотографии сказочного цветка были замечены неделю назад.

На юге Беларуси расцвели подснежники: фотофакт-4

А сейчас целые россыпи подснежника с молочно-белыми бутонами можно увидеть и в лесу.

На юге Беларуси расцвели подснежники: фотофакт-7

Виктор Демянчик, заместитель директора Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси: 
Тут что очень важно: если за вегетационный период, за предшествующие лето и осень накопилось достаточно корневой массы, которая начинает перегнивать, она начинает выделять тепло, и таким образом земля сама себя согревает. И вот это вот зачастую вызывает такое удивление: снег лежит на поверхности, холод, мороз, а тут раз – выскакивают.

На юге Беларуси расцвели подснежники: фотофакт-10

Несмотря на столь раннее пробуждение, предвестникам весны ничего не угрожает. По прогнозам синоптиков в ближайшие дни тепло сохранится.

На юге Беларуси расцвели подснежники: фотофакт-13

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минчанке запретили исполнять грустные песни в караоке
19 февраля 2019 13:48

Минчанке запретили исполнять грустные песни в караоке

Ирина Костевич: необходимо сделать инвентаризацию всех пособий, льгот, гарантий для семей
19 февраля 2019 11:08

Ирина Костевич: необходимо сделать инвентаризацию всех пособий, льгот, гарантий для семей

Александр Лукашенко на совещании по демографической ситуации в Беларуси: «Надо разобраться в системе поддержки»
19 февраля 2019 10:54

Александр Лукашенко на совещании по демографической ситуации в Беларуси: «Надо разобраться в системе поддержки»