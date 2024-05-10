«Красный был издревле царским». Иерей рассказал о значении цвета в православии

Светлый праздник Пасхи отметили во всем мире. Такие торжественные дни еще больше объединяют людей, в том числе белорусов, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Несмотря на то, что в каждой стране свои пасхальные традиции, общее то, что во все времена праздничный стол буквально ломился от изобилия яств. После длительного поста всегда ставили все самое вкусное – мясные и рыбные блюда, пироги, закуски. Из традиционного – кулич, который символизирует незримое присутствие Христа. А также крашеные яйца. В том числе в красный цвет.
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Иерей Павел Сенкевич, клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы г. Дзержинска:
Яйцо обычно красное. Традиция эта очень древняя, восходит еще к I веку. По преданию, Мария Магдалина пришла с вестью к императору римскому Тиберию, возвестила ему о воскресении Христа. Император усомнился в этом и сказал, что невозможно это. Так же, как невозможно, чтобы белое яйцо стало красным. И совершилось чудо – яйцо на его глазах стало красным. Мария Магдалина вручает это яйцо императору со словами: «Христос Воскресе!» Такие чудеса происходили в I веке. Мы по традиции красим яйца в красный цвет. Красный цвет обозначает также и кровь, пролитую за нас на кресте, и царское достоинство самого Господа. Красный был издревле царским цветом. Яйцо – это символ жизни, скорлупа – символ гробницы.
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