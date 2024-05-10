«Красный был издревле царским». Иерей рассказал о значении цвета в православии

Светлый праздник Пасхи отметили во всем мире. Такие торжественные дни еще больше объединяют людей, в том числе белорусов, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Несмотря на то, что в каждой стране свои пасхальные традиции, общее то, что во все времена праздничный стол буквально ломился от изобилия яств. После длительного поста всегда ставили все самое вкусное – мясные и рыбные блюда, пироги, закуски. Из традиционного – кулич, который символизирует незримое присутствие Христа. А также крашеные яйца. В том числе в красный цвет.