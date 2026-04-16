На Варшавском шоссе в Бресте дорожники переходят к ночному асфальтированию

В Бресте продолжается обновление ключевых транспортных артерий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Западный обход, новые мосты, дублеры – все эти объекты создают безопасные маршруты и уменьшают поток транспорта в жилых кварталах. Такие проекты – это не просто дороги, а здоровье и комфорт жителей. Реализовать их – поручение Президента.

На Варшавском шоссе дорожники переходят к ночному асфальтированию – это позволит ускорить реконструкцию моста через Мухавец и снизить нагрузку на дневной трафик. Первая половина сооружения уже вышла на этап формирования каркаса, дорожники завершают насыпь и приступают к укладке асфальта.

Сергей Жуков, заместитель генерального директора Брестского городского ЖКХ:

Технологический процесс укладки асфальтобетонного покрытия – это процесс действительно сложный. Именно поэтому мы работаем в ночной период времени для того, чтобы максимальное количество уложить асфальтобетонного покрытия, максимально меньше создать неудобств нашим любителям автомобильного транспорта. Поэтому руководством Брестского горисполкома было принято решение выполнять работы в ночное время.

После открытия движения со стороны Варшавского шоссе строители переместятся на противоположную сторону набережной. Здесь предстоит завершить насыпь и подготовить вторую часть моста, которую планируют открыть к концу 2026 года.

Полное обновление переправы завершится в 2027-м, когда начнется реконструкция второй ветки. Для Бреста это означает не только новые дороги, но и сокращение времени в пути, меньше выхлопов в центре и более безопасные маршруты для пешеходов и велосипедистов.