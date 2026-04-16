Кубраков: продовольственная безопасность – безусловный приоритет, требующий постоянного контроля

Гомельщина накануне стала ключевой точкой рабочего графика главы МВД. Иван Кубраков провел оперативное совещание в областном управлении внутренних дел, где заслушал доклады по основным направлениям деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В условиях посевной кампании особое внимание – агропромышленному комплексу. Министр подчеркнул: продовольственная безопасность – безусловный приоритет, требующий постоянного контроля, координации с госорганами и жесткого пресечения хищений, коррупционных схем и бесхозяйственности. Отдельный блок – дисциплина на местах и персональная ответственность руководителей.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Несмотря на то, что оперативная обстановка и результаты работы обеспечения правопорядка, раскрываемость преступлений довольно на высоком уровне, но все равно проблемные вопросы есть. Особенно меня интересует противодействие киберпреступлениям. Плюс ко всему, уважаемые коллеги, я думаю, все смотрели совещание, которое проходило в Могилевской области с участием главы государства, где было заострено внимание на профилактической работе по агропромышленному комплексу. А самое главное – это пресечение и профилактика преступлений.