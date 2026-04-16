Беларусь участвует в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле

Беларусь продолжает заявлять о себе на крупных международных площадках и последовательно доносить свою позицию до мировой аудитории. В Стамбуле проходит 152-я Ассамблея Межпарламентского союза и сопутствующие мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Межпарламентский союз – старейшая международная организация, объединяющая почти все парламенты мира. В 2026 году Ассамблея проходит под девизом «Вселение надежды, обеспечение мира и справедливости для будущих поколений».