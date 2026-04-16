Беларусь участвует в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле

Беларусь продолжает заявлять о себе на крупных международных площадках и последовательно доносить свою позицию до мировой аудитории. В Стамбуле проходит 152-я Ассамблея Межпарламентского союза и сопутствующие мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Межпарламентский союз – старейшая международная организация, объединяющая почти все парламенты мира. В 2026 году Ассамблея проходит под девизом «Вселение надежды, обеспечение мира и справедливости для будущих поколений».
Как отмечает наш Президент, в мире сегодня немало социальной несправедливости, поэтому выбранная тематика звучит особенно актуально. Каждый человек достоин жить в мире и согласии. Беларусь неизменно придерживается этих принципов: миролюбие закреплено и в Конституции, и в первых строках нашего гимна.
В Стамбул прибыли около 130 парламентских делегаций, включая порядка 60 спикеров. Позицию Минска представляет председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Сергей Рачков. Как руководитель геополитической группы «Евразия» он провел заседание этой группы. «Евразия» создана в 1998 году и объединяет парламенты Беларуси, Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Сергей Рачков также примет участие в работе постоянных комитетов по вопросам мира и международной безопасности, по устойчивому развитию, в заседаниях Руководящего совета, во встрече руководителей парламентских делегаций государств – членов ОДКБ, а также в V конференции Парламентской сети Движения неприсоединения. Запланировано и его выступление на общих дебатах Ассамблеи.
Геополитическая группа «Евразия» сверила часы перед 152-й Ассамблеей МПС.