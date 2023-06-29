На улице Сапёров торжественно открыли здание минского управления СК после капремонта

Новости Беларуси. В преддверии Дня Независимости в Минске торжественно открыли после капремонта здание минского управления Следственного комитета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оно расположено на улице Саперов. Площадь объекта 4,5 тысячи квадратных метров. Здание оборудовано помещениями для хранения вооружения, специальной и криминалистической техники, а также современными средствами телекоммуникационной связи. Оснащены по последнему слову техники и комнаты хранения вещественных доказательств. Здесь будут работать около 180 сотрудников.

Руслан Борисенко, заместитель начальника Следственного управления УСК по Минску: Всегда приятно въезжать в новое здание, в новые помещения, тем более в такое, которое для нас построили. Оно современное, достойное, комфортное и располагает для всего, чтобы следователь выполнял качественно и продуктивно свою работу.

Евгений Архиреев, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Фактически это новое здание. Именно отсюда в 2012 году начиналась история управления, до этого здесь работали следователи столичной милиции. Следователи столицы без страха и сомнений, с честью и достоинством будут выполнять свои служебные обязанности на благо Отечества, чтобы был мир, спокойствие, торжество справедливости и законности.

Отметим, на сегодня материально-техническое обеспечение следователей столицы находится на высоком уровне. Почти все районные подразделения располагаются в отдельных зданиях с достойными условиями для службы.