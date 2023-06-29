Пошли по пути прогресса. Как работает ферма, где впервые в Беларуси стали доить роботами?

Новости Беларуси. В Минской области продолжается модернизация и строительство новых объектов агропромышленного комплекса. В агрогородке Островки первыми в Беларуси ввели в эксплуатацию роботизированную молочную ферму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одно из сильнейших предприятий Несвижского района и сегодня наращивает эффективность. Модернизирует фермы, машинно-тракторный парк и совершенствует технологии возделывания земли.

Одно из сильнейших сельхозпредприятий района «Несвижские Островки» занимаются мясо-молочным направлением, выращиванием зерновых культур, кукурузы и рапса. Одна из ферм сельхозпредприятия – «Макаши». Здесь содержится более 400 голов скота, из них 280 – дойное стадо. От одной буренки за сутки получают около 30 литров молока. Объемы отличные, среднегодовой удой – 10,5 тысячи килограммов молока на корову.

Василий Холопица, директор сельхозпредприятия «Несвижские Островки»:

Ввели два года назад одну ферму беспривязного содержания с доильным молочным блоком «Вестфалия» и в прошлому году, в декабре, вторая ферма беспривязного содержания ввелась. Мы полностью перешли с линейного типа, то есть с привязного содержания на беспривязное.

Без человека подоить корову. На ферме «Макаши» такое возможно. Здесь животные самостоятельно выстраиваются в бокс. Это так называемая система добровольного доения.