Что такое спецконфискация? В Верховном суде обсуждают применение этой меры судами

Новости Беларуси. Применение судами такой меры, как спецконфискация, обсуждают на заседании пленума Верховного суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К дискуссии присоединились представители Администрации Президента, Генпрокуратуры и Следственного комитета.

Тема более чем актуальная. Причем как для судов, которые используют данный институт, так и для общества. По сути, спецконфискация – это своего рода элемент восстановления социальной справедливости. У лица, которое совершило преступление, изымают имущество, чтобы возместить причиненный ущерб.

Сергей Кондратьев, заместитель председателя Верховного суда Беларуси:

По общему правилу, специальной конфискации подлежит имущество, добытое преступным путем либо доход, полученный от реализации такого имущества. Также специальной конфискации подлежат оружие и средство совершения преступления, вещи, изъятые из оборота. И любое другое имущество, которое было добыто осужденным в результате совершенного преступления. В этом главное отличие специальной конфискации, этого нового института, от старой, общей конфискации, которая в 2019 году была упразднена и исключена из действующего законодательства.