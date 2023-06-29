Олег Романов: «Мы готовы принимать всех, кто хочет быть членом партии «Белая Русь»

Встреча проходила в формате дискуссии. Среди тем, которые вынесли на обсуждение, работа с гражданами, выдача партийных билетов, план действий на ближайшие месяцы. Одним из ключевых стал вопрос подготовки к электоральной кампании. Представители «Белой Руси» выдвинут своих кандидатов в депутаты для работы в избирательной комиссии. Активно идет и формирование региональных отделений. Их построение и регистрацию планируют завершить до 31 августа.

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

На сегодня мы проводим большую работу по формированию региональных отделений партии. Хочу проинформировать, что минские районные отделения уже созданы. Привлечение новых членов в наши ряды – это важная задача. Мы готовы принимать всех, кто хочет быть членом партии «Белая Русь». В этом смысле каких-то лимитов и ограничений у нас нет, кроме тех, которые установлены законодательством. Радости от приема новых членов у нас хватит на всех. Очень важно, чтобы человек разделял наши ценности, чтобы он действительно хотел быть членом партии, работать, реализуя ту повестку и те задачи, которые сегодня стоят перед партией.