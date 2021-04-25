Григорий Азарёнок о NaviBand: выступили на 100-летии КГБ, выступали в малых городах и сейчас рассказывают, как им это не нравилось

Новости Беларуси. Очередная история о тех, кто еще недавно с удовольствием позировал с красно-зеленым государственным флагом, а сейчас называют его оккупационным. И очередная награда от Григория Азаренка. Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Треклят сын погибельный Иуда, ежели за сребролюбие давится. Это рубрика «Орден Иуды». Говорим о тех, кто не помнил добра и осквернил свою жизнь грехом предательства. Бездарность и пошлость всегда идут рядом с тщеславием и невероятным скудоумием. Так бывает, когда слава и известность вдруг сваливаются на людей явно переоцененных. В их болезненном воображении они представляют себя чем-то значимым и начинают плевать в собственную родину. Так случилось с самым бездарным музыкальным гуртом NaviBand. Их имена мало кому известны, не станем и мы лишний раз их называть. Расскажу гісторыю іх жыцця.

Григорий Азаренок:

На парочку дармоедов и бездельников – а они сами признались, что работать не любят, не умеют и не хотят – вдруг пролился благодатный свет. Белтелерадиокомпания отправила их на конкурс европейских фриков. Песня, сцена, декорации, спецэффекты, клипы – все за счет государства. Вот только бездарность за всем этим не спрячешь, и страну они опозорили. Набрали всего 83 бала и заняли 17-е место. Но зато расперло их основательно, и они возомнили себя чем-то значимым. На волне того, что люди их субкультуры называют хайп, они стали раскручиваться. Выступили на 100-летии КГБ, выступали в малых городах. И сейчас рассказывают, как им это не нравилось – петь для простых людей. И принимали их плохо, и условия были ужасные, и вообще «подайте нам самолет и смузи». Но за несколько лет популярность была окончательно потеряна, потому что качество исполняемого годилось только для фейсбучной тусовки, где сидят такие же – либеральные на всю голову. Но вот пришло время новой волны хайпа – лето 2020-го. И уже покрывшиеся нафталином кудри вновь встряхнулись. Они начали поливать грязью собственное государство.

Григорий Азаренок:

Сейчас они рассказывают, что Минск, украшенный нашими государственными флагами, приводит их в ужас, они это называют оккупированным городом. Не вспоминают, с каким подобострастием получали красно-зеленую статуэтку, как клялись в любви нашему флагу, как позировали на каждом углу. Они запросто перевернули эту страницу. Они спели пару частушечных куплетов для вдохновения змагарской публики. Даже разделись для большего куража. Ну, когда голоса нет, приходится брать грудью, я понимаю. Но народу, как говорится, не зашло. Пришлось бежать в Польшу, нахваливать тамошних полицейских, поливать грязью родную страну. А жизнь справедлива и путь Иуды одинаков – от сцены Евровидения до польского подвала с мальчиком-наркоманом.

Григорий Азаренок:

С позволения сказать, солист гурта сказал, что ему страшно. Что он постоянно подходит к двери и слушает шаги. Что он просыпается посреди ночи и высматривает черный воронок. Так ведет себя только преступник, который знает, что расплата за содеянное неизбежна. На всякий случай он даже сбрил барашковые кудри. В беспросветных ночах ему снится концерт на Окрестина. Подойди к двери. Посмотри в глазок. Психолог о группе NaviBand: революционная тематика нередко расширяла круг поклонников. Ради такого бонуса можно многое не заметить Закон бездарности и скудоумия работает неизбежно. Посмотрите один фрагмент.

«Все идет по плану…» Это те песни, с которых я начинал учиться играть на гитаре, не понимая смысла и так далее. Это песня свободы, песня Летова, «Гражданская оборона». Григорий Азаренок:

Да. Серого вещества, чтобы понять социалиста, левака, а по-вашему совка Егора Летова, у вас не хватает. Но я дам подсказку. В 90-х мой отец организовывал концерт Летова в Минске. Во время исполнения на сцену выбежал такой же, как вы, сумасшедший националист с БЧБ-флагом и попытался вцепиться ему в горло. Но музыкант дал ему по твару и спустил со сцены, после чего невозмутимо продолжил петь. А затем Летов дал вот такое интервью.