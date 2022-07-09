На торжестве выступит Елена Ваенга. Александрия активно готовится к празднику

Новости Беларуси. «Александрия вновь собирает друзей». Шкловский район традиционно приглашает белорусов отметить «Купалье» вместе. Праздник на берегу Днепра порадует народными гуляньями, выступлением известных артистов и ремесленными мастер-классами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль «Александрия собирает друзей» – наш культурный бренд. В 2022 году площадка обещает удивить даже самого искушенного зрителя. Выставка-ярмарка развернется в формате стилизованных улиц. Свои работы представят мастера соломоплетения, гончарного и кузнечного дела. Среди модных сувениров обещают и мерч «Первого». Весь день будут работать уличные кафе с изысками традиционной белорусской кухни. Вечером в Александрии подведут итоги проекта «Властелин села», а после на сцене выступят любимые артисты. Руслан Алехно, Алена Ланская, финалисты белорусского «Х-Фактора» и приглашенный гость – Елена Ваенга. Завершится фестиваль красочным салютом над Днепром.

В Александрию отправилась и съемочная группа СТВ. Наши журналисты будут делиться самыми яркими моментами.