«Полезный вид спорта». Белорусская федерация бадминтона празднует свое 30-летие

Неслучайно именно его используют в Звездном городке при подготовке космонавтов. У нас в Беларуси у этого вида спорта своя преданная аудитория. Ведь в бадминтон можно играть с раннего возраста до преклонных лет. И увлеченно рассказывать непосвященным о пользе любимой дисциплины.

Владислав Ращупкин, заслуженный тренер Республики Беларусь по бадминтону:

Полезный во всем. Полезный для здоровья, общения, физического развития. Если про здоровье говорить, дозированные кардионагрузки. Глазки – движущийся предмет в современной жизни, когда мы постоянно смотрим в планшеты, в разные гаджеты, в экраны. Это одна из панацей для того, чтобы быть здоровым человеком. Общение – это новые и старые друзья. За это все мы любим бадминтон. Одно слово – полезный вид спорта.

Торжественная церемония празднования юбилея прошла в единственном в стране специализированном зале для занятий бадминтоном. В рамках мероприятия состоялся турнир поколений, в котором ветераны бадминтона встретились с молодыми, перспективными спортсменами.