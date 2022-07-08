Прямой эфир

«Полезный вид спорта». Белорусская федерация бадминтона празднует свое 30-летие

08 июля 2022 19:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская федерация бадминтона празднует свое 30-летие. Это самый полезный вид спорта – такую характеристику дают почитатели, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Неслучайно именно его используют в Звездном городке при подготовке космонавтов. У нас в Беларуси у этого вида спорта своя преданная аудитория. Ведь в бадминтон можно играть с раннего возраста до преклонных лет. И увлеченно рассказывать непосвященным о пользе любимой дисциплины.

«Полезный вид спорта». Белорусская федерация бадминтона празднует свое 30-летие-1

Владислав Ращупкин, заслуженный тренер Республики Беларусь по бадминтону:
Полезный во всем. Полезный для здоровья, общения, физического развития. Если про здоровье говорить, дозированные кардионагрузки. Глазки – движущийся предмет в современной жизни, когда мы постоянно смотрим в планшеты, в разные гаджеты, в экраны. Это одна из панацей для того, чтобы быть здоровым человеком. Общение – это новые и старые друзья. За это все мы любим бадминтон. Одно слово – полезный вид спорта.

Торжественная церемония празднования юбилея прошла в единственном в стране специализированном зале для занятий бадминтоном. В рамках мероприятия состоялся турнир поколений, в котором ветераны бадминтона встретились с молодыми, перспективными спортсменами. 

# Государственная политика в области спорта # общество # Владислав Ращупкин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Настрой у нас позитивный». Как работает агросектор, когда потеря зерна – это экономическая диверсия?
08 июля 2022 17:21

«Настрой у нас позитивный». Как работает агросектор, когда потеря зерна – это экономическая диверсия?

«Повышение налоговой культуры и грамотности наших налогоплательщиков». Наливайко рассказал об удобных сервисах оплаты
08 июля 2022 17:04

«Повышение налоговой культуры и грамотности наших налогоплательщиков». Наливайко рассказал об удобных сервисах оплаты

«Обеспечить полную цифровизацию учёта и контроля». Головченко о развитии налоговых органов в Беларуси
08 июля 2022 17:01

«Обеспечить полную цифровизацию учёта и контроля». Головченко о развитии налоговых органов в Беларуси