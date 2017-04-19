На Tibo-2017 представили первую в Беларуси облачную платформу для создания digital-продуктов

Новости Беларуси. Привычные услуги стали доступны и в цифровом формате. Компания МТС впервые в Беларуси запустила облачную платформу для создания digital-продуктов. Ряд проектов уже реализован. Прежде всего, сервис для слабовидящих людей «Штурман» и услуга «Общественный Wi-Fi». Артем Максименко, начальник управления развития сети СООО «Мобильные телесистемы»:

Можно развернуть любую платформу в нашей инфраструктуре. Любая компания-партнер может прийти и реализовать это в кратчайшие сроки. В общем, это дает ускорение в реализации новых услуг.

Энди Макдональд, вице-президент по обеспечиванию обслуживания глобальных продаж Ближний Восток, Африка и Россия/СНГ Cisco Systems International B.V.:

Мы с МТС сотрудничаем с момента основания ее в Республике Беларусь. Прошли вместе все этапы цифрового развития, начиная от технологии 2G, 3G и так далее. Цифровая экономика будет менять цивилизацию.