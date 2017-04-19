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На Tibo-2017 представили первую в Беларуси облачную платформу для создания digital-продуктов

19 апреля 2017 20:42
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Новости Беларуси. Привычные услуги стали доступны и в цифровом формате. Компания МТС впервые в Беларуси запустила облачную платформу для создания digital-продуктов. Ряд проектов уже реализован.

Прежде всего, сервис для слабовидящих людей «Штурман» и услуга «Общественный Wi-Fi».

Артем Максименко, начальник управления развития сети СООО «Мобильные телесистемы»:
Можно развернуть любую платформу в нашей инфраструктуре. Любая компания-партнер может прийти и реализовать это в кратчайшие сроки. В общем, это дает ускорение в реализации новых услуг.

На Tibo-2017 представили первую в Беларуси облачную платформу для создания digital-продуктов-1

Энди Макдональд, вице-президент по обеспечиванию обслуживания глобальных продаж Ближний Восток, Африка и Россия/СНГ Cisco Systems International B.V.:
Мы с МТС сотрудничаем с момента основания ее в Республике Беларусь. Прошли вместе все этапы цифрового развития, начиная от технологии 2G, 3G и так далее. Цифровая экономика будет менять цивилизацию.

Наш проект, наша платформа идет в авангарде этого процесса и она будет стимулировать дальнейшие технические изменения к лучшему.

Эту и другие технические новинки компания МТС представила публике на выставке Tibo-2017, которая в эти дни проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # It-технологии # Фотофакт # Артем Максименко # Энди Макдональд

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