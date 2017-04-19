На Tibo-2017 представили первую в Беларуси облачную платформу для создания digital-продуктов

Новости Беларуси. Привычные услуги стали доступны и в цифровом формате. Компания МТС впервые в Беларуси запустила облачную платформу для создания digital-продуктов. Ряд проектов уже реализован.
Прежде всего, сервис для слабовидящих людей «Штурман» и услуга «Общественный Wi-Fi».
Артем Максименко, начальник управления развития сети СООО «Мобильные телесистемы»:
Можно развернуть любую платформу в нашей инфраструктуре. Любая компания-партнер может прийти и реализовать это в кратчайшие сроки. В общем, это дает ускорение в реализации новых услуг.
Энди Макдональд, вице-президент по обеспечиванию обслуживания глобальных продаж Ближний Восток, Африка и Россия/СНГ Cisco Systems International B.V.:
Мы с МТС сотрудничаем с момента основания ее в Республике Беларусь. Прошли вместе все этапы цифрового развития, начиная от технологии 2G, 3G и так далее. Цифровая экономика будет менять цивилизацию.
Наш проект, наша платформа идет в авангарде этого процесса и она будет стимулировать дальнейшие технические изменения к лучшему.
Эту и другие технические новинки компания МТС представила публике на выставке Tibo-2017, которая в эти дни проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.