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Суперкомпьютер, который позволяет проверить родинку на возможность раковой опухоли, приложение в-банкинг: какие разработки представили на Tibo-2017

18 апреля 2017 16:31
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Новости Беларуси. От сверхскоростного мобильного интернета до электронного правительства. Новые научные разработки 18 апреля показали на выставке Tibo-2017 в Минске. Это самая масштабная площадка на постсоветском пространстве, где ежегодно представляют новинки в сфере высоких технологий.

Традиционно форум собирает несколько сотен участников из десятков стран. Для ведущих компаний мира – 

это хорошая возможность познакомить широкую публику с последними достижениями в области связи, электроники и робототехники.

На этот раз посетители узнают, что такое «интернет вещей» и система «умный» город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суперкомпьютер, который позволяет проверить родинку на возможность раковой опухоли, приложение в-банкинг: какие разработки представили на Tibo-2017-1

Угнаться за современными технологиями бывает сложно. IT-индустрия отправляет в нокаут новенький смартфон уже через полгода. Боксёрский стартап Артема, измеряющий силу удара, – это последняя тенденция. Здоровый образ жизни актуален не только в спорте.

Здоровому телу – мощные девайсы. Придешь на выставку – просто посмотреть. А выйдешь – и знаний набрался, и даже медосмотр успел пройти.

Проверить родинку на возможность раковой опухоли вот на таком компьютере получается всего за 60 секунд.

Вячеслав Кожемякин, студент БНТУ:
Для начала нам надо сделать фотографию родинки. Загружается, мы отправляем на сервер. В БНТУ у нас есть суперкомпьютер, на него отправляются данные и на нем обрабатываются.  

Пока кто-то путешествует по виртуальной реальности, Максим в игровой форме учит детей основам робототехники.

Максим Массальский, основатель и главный инженер компании по робототехнике:
Эти соревнования спонсируется IT-компаниями.

Замечают талантливых сотрудников, предоставляют им дальше работу.

Мы растим молодое поколение электронщиков, программистов, железячников.

Суперкомпьютер, который позволяет проверить родинку на возможность раковой опухоли, приложение в-банкинг: какие разработки представили на Tibo-2017-4

Мобильный оператор «Велком» представил сразу несколько IT-козырей. Например, передовая технология в 30 раз мощнее уже старенького GSM-соединения. Она может полностью изменить представление о телефонной связи.

Смартфон становится удаленным пультом управления – хоть домашнего хозяйства, хоть собственного бизнеса.

И это еще не все. «Велком» начинает превращать телефон в мобильный банк. Если надо одолжить денег по-быстрому.

Суперкомпьютер, который позволяет проверить родинку на возможность раковой опухоли, приложение в-банкинг: какие разработки представили на Tibo-2017-7

Роберт Дашян, заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и абонентскому обслуживанию УП «Велком»:
Наше приложение в-банкинг, которое уже напрямую телекоммуникационные услуги готово финансировать, но и оплату коммунальных услуг через ЕРИП. В ситуации, когда через в-банкинг потребитель хочет оплатить, например, коммунальные услуги, но ему не хватает средств, с этом случае компания может подставить ему плечо. И мы планируем в ближайшем будущем эту услугу внедрять.

Сегодня мы говорим о ста рублях, как первый порог.

Но я думаю, когда у нас накопится опыт в плане оказания этой услуги, мы будем ее развивать и дальше.

А вот такие умные браслеты заинтересовали азербайджанских правоохранителей. Девайс следит за осужденными на ограничение свободы. Подойдет не только на запястье, но и на лодыжку. 

Белорусская компания уже запускает в Баку пилотный проект.

Фархад Алиев, директор компании по разработке браслетов слежения:
Браслет оснащен датчиком пульса, датчиком температуры, позволяет определить, что человек одел его на себя.

На «Тибо» показали возможности высокоскоростного интернета пятого поколения.

Суперкомпьютер, который позволяет проверить родинку на возможность раковой опухоли, приложение в-банкинг: какие разработки представили на Tibo-2017-10

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Что касается экономики Республики Беларусь, мы очень долго и много говорим: а что ж такое новая экономика. Вы сегодня можете посмотреть, что такое новая экономика, которая будет, наверное,

определять развитие цивилизации в ближайшее время.

Для нас очень важно, что мы находимся в авангарде этого процесса.

Прогресс не идет вперед, а летит. За 8 лет Беларусь поднялась с 84 места на 31 в рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий.

Суперкомпьютер, который позволяет проверить родинку на возможность раковой опухоли, приложение в-банкинг: какие разработки представили на Tibo-2017-13

Евгений Горин, СТВ:
По стратегии информатизации Республики Беларусь в 2022 году не менее 70% государственных услуг должны оказываться в электронном виде.

# общество # It-технологии # Фотофакт # Василий Матюшевский # Роберт Дашян # Максим Массальский # Вячеслав Кожемякин # Фархад Алиев

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