Суперкомпьютер, который позволяет проверить родинку на возможность раковой опухоли, приложение в-банкинг: какие разработки представили на Tibo-2017

Новости Беларуси. От сверхскоростного мобильного интернета до электронного правительства. Новые научные разработки 18 апреля показали на выставке Tibo-2017 в Минске. Это самая масштабная площадка на постсоветском пространстве, где ежегодно представляют новинки в сфере высоких технологий. Традиционно форум собирает несколько сотен участников из десятков стран. Для ведущих компаний мира – это хорошая возможность познакомить широкую публику с последними достижениями в области связи, электроники и робототехники. На этот раз посетители узнают, что такое «интернет вещей» и система «умный» город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Угнаться за современными технологиями бывает сложно. IT-индустрия отправляет в нокаут новенький смартфон уже через полгода. Боксёрский стартап Артема, измеряющий силу удара, – это последняя тенденция. Здоровый образ жизни актуален не только в спорте.

Здоровому телу – мощные девайсы. Придешь на выставку – просто посмотреть. А выйдешь – и знаний набрался, и даже медосмотр успел пройти. Проверить родинку на возможность раковой опухоли вот на таком компьютере получается всего за 60 секунд. Вячеслав Кожемякин, студент БНТУ:

Для начала нам надо сделать фотографию родинки. Загружается, мы отправляем на сервер. В БНТУ у нас есть суперкомпьютер, на него отправляются данные и на нем обрабатываются. Пока кто-то путешествует по виртуальной реальности, Максим в игровой форме учит детей основам робототехники. Максим Массальский, основатель и главный инженер компании по робототехнике:

Эти соревнования спонсируется IT-компаниями. Замечают талантливых сотрудников, предоставляют им дальше работу. Мы растим молодое поколение электронщиков, программистов, железячников.

Мобильный оператор «Велком» представил сразу несколько IT-козырей. Например, передовая технология в 30 раз мощнее уже старенького GSM-соединения. Она может полностью изменить представление о телефонной связи.

Смартфон становится удаленным пультом управления – хоть домашнего хозяйства, хоть собственного бизнеса. И это еще не все. «Велком» начинает превращать телефон в мобильный банк. Если надо одолжить денег по-быстрому.

Роберт Дашян, заместитель генерального директора по маркетингу, продажам и абонентскому обслуживанию УП «Велком»:

Наше приложение в-банкинг, которое уже напрямую телекоммуникационные услуги готово финансировать, но и оплату коммунальных услуг через ЕРИП. В ситуации, когда через в-банкинг потребитель хочет оплатить, например, коммунальные услуги, но ему не хватает средств, с этом случае компания может подставить ему плечо. И мы планируем в ближайшем будущем эту услугу внедрять.

Сегодня мы говорим о ста рублях, как первый порог. Но я думаю, когда у нас накопится опыт в плане оказания этой услуги, мы будем ее развивать и дальше. А вот такие умные браслеты заинтересовали азербайджанских правоохранителей. Девайс следит за осужденными на ограничение свободы. Подойдет не только на запястье, но и на лодыжку. Белорусская компания уже запускает в Баку пилотный проект. Фархад Алиев, директор компании по разработке браслетов слежения:

Браслет оснащен датчиком пульса, датчиком температуры, позволяет определить, что человек одел его на себя. На «Тибо» показали возможности высокоскоростного интернета пятого поколения.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Что касается экономики Республики Беларусь, мы очень долго и много говорим: а что ж такое новая экономика. Вы сегодня можете посмотреть, что такое новая экономика, которая будет, наверное,

определять развитие цивилизации в ближайшее время. Для нас очень важно, что мы находимся в авангарде этого процесса. Прогресс не идет вперед, а летит. За 8 лет Беларусь поднялась с 84 места на 31 в рейтинге развития информационно-коммуникационных технологий.