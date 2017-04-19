Строительство трассы М6: подложка из геосетки, инновационный асфальт и переходы для диких животных

Новости Беларуси. Качество, скорость и соответствие международным стандартам. Такими принципами руководствуются строители при реконструкции трассы М6.

Работа перешла в активную фазу – укладку асфальтобетонного полотна.

Смесь на объект поступает с пяти заводов, в том числе три мобильных производства развернулись непосредственно вдоль магистрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дополнительные объезды, ограничение скорости 50 км/ч, попутчики в виде строительной техники. К временным неудобствам водители относятся с пониманием. Немного подождать, и почти 300 километров трассы М6 преобразятся в современную скоростную автомагистраль.