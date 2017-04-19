Строительство трассы М6: подложка из геосетки, инновационный асфальт и переходы для диких животных
Новости Беларуси. Качество, скорость и соответствие международным стандартам. Такими принципами руководствуются строители при реконструкции трассы М6.
Работа перешла в активную фазу – укладку асфальтобетонного полотна.
Смесь на объект поступает с пяти заводов, в том числе три мобильных производства развернулись непосредственно вдоль магистрали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дополнительные объезды, ограничение скорости 50 км/ч, попутчики в виде строительной техники. К временным неудобствам водители относятся с пониманием. Немного подождать, и почти 300 километров трассы М6 преобразятся в современную скоростную автомагистраль.
При скорости 120 км/ч из Гродно в Минск можно будет доехать всего за 2,5 часа.
Петр Лагойко, прораб дорожно-строительного управления:
Ширина проезжей части с укрепленной обочиной будет составлять 10 метров. Будут стоять блоки для избежания лобового столкновения автомобилей.
Этапы подготовки позади. Вот он – первый километр асфальтобетона. Пока катки разравнивают смесь, целый штаб инженеров, лаборантов и геодезистов с помощью специальной аппаратуры следит за технологией. Дорога должна соответствовать европейским стандартам.
Особые требования к покрытию: мобильное производство асфальбетона развернулось прямо здесь, в двух шагах от дороги.
Игорь Галинский, начальник участка асфальтобетонного завода:
Верхний слой – это наше ноу-хау. В асфальт, уже в сам смеситель, дозируются резино-битумные вяжущие гранулы. Это придает асфальтному покрытию эластичность и долговечность.
Дорожное полотно, как торт, из нескольких слоев.
Толщина – не меньше 20 сантиметров. К тому же новая технология – подложка из геосетки.
Это мировой опыт. Строители утверждают: дорога будет идеально ровной. Теорию на практике первой разрешили проверить машине СТВ.
Галина Буро, СТВ:
Пользуясь случаем, мы решили провести свой тест качества дороги. Во время движения наливаем воду в стакан и стараемся не расплескать. Как видим, ни одной капли мимо. Тест пройден.
От укладки асфальта до инженерных сооружений. На протяжении трассы возведут 5 мостов, 6 путепроводов и даже подземные переходы для диких животных.
А через каждые 15 километров – стоянки и места отдыха.
Владимир Манкевич, мастер дорожно-строительного управления:
Современное строительство моста отличается от прежнего строительства тем, что сейчас совсем по-другому у нас геодезические приборы.
Есть даже спутниковая навигация – это позволяет строить мосты с предельной точностью.
О необходимости строительства современной магистрали Минск–Гродно не раз говорил Президент. Организация движения по-новому в разы снизит аварийность на этом направлении. А еще в ближайшее время эта трасса должна стать линией притяжения для логистических центров и придорожных кафе, а это – плодородная почва для малого бизнеса.