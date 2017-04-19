Санатории нарочанского края: Жесткая конкуренция с мировыми курортами

Новости Беларуси. Новый облик нарочанского курорта. В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы Мядельщины потратили около 55 миллионов рублей.
В 2017 году освоят еще 22 миллионов.
Природные преимущества самого северного района Минской области местные власти используют на полную и активно развивают гостиничный бизнес и агротуризм.
Ремонт и усовершенствование санаториев выводит белорусские здравницы на новый европейский уровень.
Создаются новые рабочие места в сфере обслуживания и услуг, инвестиции привлекают и отдыхающих, и иностранных инвесторов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Наталья Панович, заместитель председателя Мядельского райисполкома:
Санаторий «Спутник» реконструирует бассейн, в санатории «Приозерный» часть складских помещений переделают под пречечечную, будет реконструироваться главный корпус санатория «Нарочанский берег». Кроме того, будет продолжено строительство гостинцы в городе Мядель на 100 мест.
Из бюджета в 2017 году выделено порядка 2 миллионов рублей, и будет начато строительство пятиэтажного жилого дома в курортном поселке Нарочь.
Сергей Нахведович, начальник отдела маркетинга санатория:
У нас достатосно жесткая конкуренция сегодня не только с белорусскими санаториями, но и с европейскими, с мировыми курортами (такими, как Египет, Турция). Для того, чтобы люди приехали к нам, а не поехали на какие-то другие направления, нужно развиваться.
Если будет развитие, люди будут это видеть и выбирать нас.