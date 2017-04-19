Санатории нарочанского края: Жесткая конкуренция с мировыми курортами

Новости Беларуси. Новый облик нарочанского курорта. В 2016 году на развитие экономики и социальной сферы Мядельщины потратили около 55 миллионов рублей.

В 2017 году освоят еще 22 миллионов.

Природные преимущества самого северного района Минской области местные власти используют на полную и активно развивают гостиничный бизнес и агротуризм.

Ремонт и усовершенствование санаториев выводит белорусские здравницы на новый европейский уровень.

Создаются новые рабочие места в сфере обслуживания и услуг, инвестиции привлекают и отдыхающих, и иностранных инвесторов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.