Как повлияют апрельские морозы на урожай
Новости Беларуси. Небывалые для этого времени года морозы которую ночь переживает Беларусь. Предстоящая – не исключение. Даже старожилы не припомнят, чтобы весна так долго не набирала летней силы. Более того, появилась настоящая угроза будущему урожаю.
На юге страны так и остались пустоцветом абрикосы и другие теплолюбивые культуры.
И еще один вопрос сегодня интересует не только аграриев: нет ли опасности для сохранения посевов зерновых?
За одну ночь весь урожай абрикосов был уничтожен.
Опытный садовод Григорий Гаркуша разводит руками – все во власти природы. Холод не щадит ни любителей, ни профессионалов. Цветы на плантациях Института плодоводства – далеко не показатель урожая. Выжившие попросту могут оказаться без пестиков, это тоже следствия мороза. Нет пестиков – нет опыления и урожая.
Александр Таранов, заведующий лабораторией РУП «Институт плодоводства»:
Провели срез и видим один крупный цветок. Он уже хорошо развит, сформированы и опыльники. Дело в том, что цветковой почки черешни порядка трех цветков. В данном случае остался лишь один, два других повреждены. Просто погибли.
Больше всего пострадали абрикос и черешня. Традиционные яблони, груши и сливы, не смотря на теплый март, цвести не спешили.
Генетическая память предостерегала от опрометчивых поступков. Но в Гродно эти деревья уже радуют горожан цветом. Правда, садоводы этих эмоций не разделяют.
Александр Евдоченко, садовод (Гомельская область):
Смородина пока еще не распустилась, морозы ей пока не страшны.
В промышленных садах готовы к критическим температурам. Дымовая защита оправдана только в период цветения. Для большинства белорусских садов это первая половина мая.
Александр Добриян, СТВ:
Защитить дымом можно деревья и на приусадебных участках.
Для этого сжигают растительные остатки, листья, солому, мокрые поленья. Чем больше дыма, тем лучше.
Правда, такой способ – это настоящий подвиг садовода. Жечь костры придется всю ночь. Стоит ли пара ведер абрикосов таких усилий – каждый решает сам.
Тем, кто в эти морозные ночи не может быть рядом со своим садом, остается полагаться только на звезды. В прямом смысле слова: лунный календарь утверждает, что раньше 23 апреля на грядках и в саду делать нечего.
Наталья Тышкевич, ведущий выпуска «Сад и огород» редакции газеты «СБ. Беларусь Сегодня»:
Управителями этого года, если брать западные и восточные календари, у нас получаются две планеты, Сатурн и Марс. Планеты большого и малого несчастья. Садоводам и огородникам в этом году быть более внимательными к своим урожаям, чем в предыдущем, потому что возможны грады, возможны засухи, серьезнейшие похолодания.
Еще один прогноз – от синоптиков. Эта ночь может стать самой холодной и побить рекорд прошлого века.
В 1981 году в Бобруйске столбик термометра тоже опускался ниже шести градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.