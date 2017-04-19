Как повлияют апрельские морозы на урожай

Новости Беларуси. Небывалые для этого времени года морозы которую ночь переживает Беларусь. Предстоящая – не исключение. Даже старожилы не припомнят, чтобы весна так долго не набирала летней силы. Более того, появилась настоящая угроза будущему урожаю.

На юге страны так и остались пустоцветом абрикосы и другие теплолюбивые культуры.

И еще один вопрос сегодня интересует не только аграриев: нет ли опасности для сохранения посевов зерновых?

За одну ночь весь урожай абрикосов был уничтожен.

Опытный садовод Григорий Гаркуша разводит руками – все во власти природы. Холод не щадит ни любителей, ни профессионалов. Цветы на плантациях Института плодоводства – далеко не показатель урожая. Выжившие попросту могут оказаться без пестиков, это тоже следствия мороза. Нет пестиков – нет опыления и урожая.