250 новых велопарковок и 700 сниженных бордюров: подведены итоги участия Минска в Европейской неделе мобильности

Новости Беларуси. Всего к акции присоединились более 50 стран, а в Беларуси – 70 городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей столице внимание уделили велосипедной инфраструктуре: появились новые парковки и удобные съезды с тротуаров для велосипедистов. Двухколесный транспорт приобретает все большую популярность, но растет и количество автомобилистов. Например, за последний год их стало на 50 тысяч больше. Чтобы оградить центр от потока машин, власти города идут на различные уловки. Экологи, например, выступают за увеличение платы за парковку.