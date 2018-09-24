250 новых велопарковок и 700 сниженных бордюров: подведены итоги участия Минска в Европейской неделе мобильности

Новости Беларуси. Всего к акции присоединились более 50 стран, а в Беларуси – 70 городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашей столице внимание уделили велосипедной инфраструктуре: появились новые парковки и удобные съезды с тротуаров для велосипедистов. Двухколесный транспорт приобретает все большую популярность, но растет и количество автомобилистов. Например, за последний год их стало на 50 тысяч больше. Чтобы оградить центр от потока машин, власти города идут на различные уловки. Экологи, например, выступают за увеличение платы за парковку.
Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Мы берем Верхний город: парковка в час стоит четыре рубля. Если мы берем район улицы Кирова, то уже один рубль. Таким методом, я считаю, можно регулировать въезд автомобилей в центр города. Я бы, наверное, вообще запретил въезд в город большегрузного транспорта.
Электротранспорт. Выбраны организации, которые будут осуществлять работу по внедрению и строительству на территории республики, в том числе Минска, сети электростанций. Что касается Минска, то у нас предусмотрено порядка 120 таких электростанций.
В рамках недели мобильности экологи также замеряли уровень загрязнения и шума в столице. Результаты станут известны уже на этой неделе.