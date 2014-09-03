На телеканале СТВ стартует новый сезон. Какие сюрпризы готовит канал для своих телезрителей?

Новости Беларуси. В новый телевизионный сезон телекомпания СТВ входит с новыми проектами, но при этом не забывает о тех телевизионных шоу, которые стали уже визитной карточкой телеканала. Многое из того, что увидят наши телезрители, совсем скоро, говоря на телевизионном языке, организаторы предпочитают пока хранить в секрете.

На телеканале СТВ стартует новый сезон. На телевизионной кухне уже вовсю кипит работа. Давайте заглянем за кулисы и узнаем, как готовятся настоящие телешедевры.

Организаторы считают, что успех телешоу «На том же месте в тот же час» в хорошем сценарии и интересных собеседниках. На съемочной площадке уже побывали фокусники и даже парашютисты. Кстати, в новом сезоне гостем программы может стать каждый из нас.

Антон Мартыненко, ведущий телепроекта «На том же месте в тот же час»:

Мы решили не ограничиваться только певцами, певицами и группами. Любой человек, который в своей профессии является настоящим артистом, – все эти люди являются потенциальными гостями нашей программы. Быть может, кто-то из них сейчас сидит перед экраном телевизора и еще даже не знает, что мы его пригласим.

Ольга Петрашевская – специальный корреспондент СТВ – вряд ли сидит у телевизора. Чаще она находится по ту сторону экрана и застать ее в Минске довольно не легко. Но сегодня она оказалась в нужном месте и в нужный час.

Ольга признается, что не привыкла давать интервью. Хотя корреспонденту нужно быть готовым к любым ситуациям.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Новый телесезон для нас, конечно, начнется поездками в самые разные уголки нашей планеты. Причем я точно могу гарантировать, что репортажи из некоторых стран, из тех, в которые мы собираемся попасть, вы увидите на очень редком канале мирового уровня.

В новом сезоне многие ведущие СТВ появятся на экранах в новых образах, которые в соавторстве с великими художниками интерпретировали и наши режиссеры.

Когда телевидение становится искусством, картины Марка Шагала и Пабло Пикассо буквально оживают в эфире.

В новом сезоне организаторы проекта «Поющие города» вновь отправились в путь. За плечами уже 66 населенных пунктов и десятки прослушиваний.

В третьем проекте «Поющие города» с народными талантами будет работать целая команда профессионалов. Это и режиссеры, и хореографы, и стилисты. Но организаторы не спешат раскрывать все профессиональные секреты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Гузель-Ганиева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Если я сейчас вам раскрою все тайны, будет просто неинтересно. Знаю только одно и точно: в новом сезоне телеканала СТВ будет очень много музыкальных и развлекательных проектов, много будет проектов, которые раскрывают таланты молодежи. Поэтому смотрим, посещаем сайт, не пропускаем кастинги, приходим и, как говорится, вперед и с песней.