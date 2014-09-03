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В Гродно прошла акция в память о детях, погибших в ДТП

03 сентября 2014 14:12
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Новости Беларуси. В Гродно почтили память детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На центральной площади города выставили ростовые фигуры мальчиков и девочек. На силуэтах написали фамилии и имена детей, дату смерти и возраст на момент гибели. Рядом зажгли лампадки.

Активными участниками акции стали сами гродненские школьники. В небо они выпустили белые воздушные шары, как символ погибших детей. 

Ульяна Якимович, ученица СШ №12 г. Гродно:
Соблюдайте правила дорожного движения и смотрите за вашими детьми, когда они идут через дорогу. Смотрите, потому что очень много детей за эти пять лет умерли.

Денис Савостьян, ученица СШ №12 г. Гродно:
Дорогие взрослые, соблюдайте правила дорожного движения, чтобы такие дети, как мы, наше поколение, не погибали на дорогах.

В Гродненской области только за последние пять лет в авариях погибли 24 ребёнка. В большинстве случаев виновны сами взрослые.

Многие дети попали в ДТП на пешеходных переходах, некоторых перевозили в автомобилях без специальных автокресел и не пристёгнутыми ремнями безопасности.

Евгений Дудко, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
В каждом случае, если даже была вина ребёнка, всё равно виноваты взрослые. Мы, Госавтоинспекция, которая где-то не доучила. Мамы и папы, которые не подсказали, и, естественно, педагоги. Вся вина общая, мы берём её на себя, на взрослых, потому что в ответе за детей только взрослые.

# общество # Фотофакт # Евгений Дудко # Дети

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