Боевики «Исламского Государства» казнили второго американского журналиста, следующим станет британец

Новости США. Боевики «Исламского государства» убили еще одного американского журналиста. Шокирующие кадры были выложены в Интернет.

Перед казнью репортёра журнала «Тайм» Стивена Сотлоффа заставили сделать обращение к президенту США.

Именно Бараку Обаме боевики адресовали эту видеозапись, которую назвали «Второе послание Америке». Кадров самой расправы нет, но в конце видеозаписи показано тело журналиста.сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевики призывают США к выводу войск из Ирака. В противном случае следующей жертвой исламистов станет британец Дэвид Хэйнсом.

Первым журналистом, которого казнили, был американец Джеймс Фоули. Видео с названием «Послание Америке» также было выложено в Интернет.