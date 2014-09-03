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Боевики «Исламского Государства» казнили второго американского журналиста, следующим станет британец

03 сентября 2014 08:42
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Новости США. Боевики «Исламского государства» убили еще одного американского журналиста. Шокирующие кадры были выложены в Интернет.

Перед казнью репортёра журнала «Тайм» Стивена Сотлоффа заставили сделать обращение к президенту США.

Именно Бараку Обаме боевики адресовали эту видеозапись, которую назвали «Второе послание Америке». Кадров самой расправы нет, но в конце видеозаписи показано тело журналиста.сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевики призывают США к выводу войск из Ирака. В противном случае следующей жертвой исламистов станет британец Дэвид Хэйнсом.

Первым журналистом, которого казнили, был американец Джеймс Фоули. Видео с названием «Послание Америке» также было выложено в Интернет.

# Теракт в Ираке # общество

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