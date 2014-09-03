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Гендиректор «Молодежной социальной службы» рассказала о том, как начать свой малый бизнес в Минске

03 сентября 2014 09:09
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Новости Беларуси. Попасть на страницы журнала Forbs или хотя бы в топ-100 миллионеров Европы - об этом можно только мечтать, если сидеть на месте. Если вы молоды, активны, точно знаете, чего хотите, тогда смело принимайтесь за дело. Возможностей для развития в большом городе много. О них сегодня и поговорим с Риммой Епур, генеральным директором «Молодежной социальной службы».

Что такое бизнес-инкубатор? Как начать свое дело и какие направления в малом бизнесе сейчас актуальны в Минске?

На эти и другие вопросы о том, как заработать свои миллионы, найдете ответы в этом выпуске программы «Большой город» на СТВ!

# Бизнес в Беларуси

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