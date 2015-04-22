Минский городской нотариальный округ в преддверии 9 Мая поздравит более 30 участников ВОВ

Новости Беларуси. Никто не забыт. Ветераны Великой Отечественной войны в эти предпраздничные дни принимают поздравления и подарки. Так, не остались без внимания участник войны Николай Блинков и его жена Галина – труженица тыла. Семейную пару сегодня навестили столичные нотариусы.

К слову, в преддверии семидесятой годовщины Великой Победы Минский городской нотариальный округ взял под свое шефство более 30 участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.