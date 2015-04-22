Подводной археология: белорусские ученые совместно с дайверами начали изучение водоемов в исторических местах

Новости Беларуси. Первые шаги отечественной подводной археологии. Теперь артефакты из «исторических глубин» ученые смогут доставать не только из-под земли, но и со дна водоемов. Институт истории Национальной академии наук Беларуси заключил договор о сотрудничестве с дайверами. В планах, исследовать полсотни водоемов с «историческим» прошлым. Разведку боем провели в Брестской области. Водной из здешних рек, согласно легенде после взятия шведскими войсками крепости Вишневецких, сбросили 42 пушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня о грозном величии крепости Вишневецких напоминает разве что памятная табличка и охранный знак. Чуть более трех веков назад здесь, на берегу Ясельды, располагалось одна из самых мощных фортеций того времени. Она служила надежным форпостом на границах Великого княжества Литовского.

Сергей Граник, директор военно-исторического музея Дрогичина:

Крепость была хорошо вооружена. На бастионах находились 42 пушки, литые. Говорят, что эти пушки отливались в Польше. Их сюда привезли и установили.

За свою историю замку довелось пережить несколько осад. Пала до этого непреступная фортеция под натиском шведских войск. За века она «обросла» легендами. Согласно одной из них, орудия с крепостных бастионов сбросили в воду. Старожилы говорят: 16 из 42 старинных пушек из-под воды давно извлекли местные дельцы.

Сегодня историей замка Вишневецких занимаются профессиональные археологи. От исследователей вряд ли спрячешь концы в воду. Уникальность этой экспедиции – в совместной работе историков и дайверов.

Сергей Линевич, младший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Плюс подводных работ еще и в том, что находки, которые состоят их органического материала – дерево, кость, они под водой очень хорошо сохраняются. Они будут, как нетронутые.

Первые погружения – и со дна реки подняли новую информацию. До сегодняшнего дня ни о том, как выглядел замок, ни о том, из каких строительных материалов он был возведен, достоверно ученым не известно. Виталий «в бездну истории» погружается не впервые. Говорит, работать здесь приходится практически на ощупь.

Виталий Янчевский, дайвер:

Очень много в этом месте разбросанного битого кирпича. Причем, как установили ученые, этот кирпич не современный, а «палечник» называется, где следы от пальцев – гончары делали. Видимость не очень хорошая здесь, буквально полметра достигает. Но когда начинаешь работать, взвесь поднимается, видимость падает.

К слову, раскопки «на глубине» – шаг принципиально новый и важный. Теперь белорусские дайверы с археологами Института истории Национальной академии наук Беларуси будут сотрудничать постоянно.

Андрей Лихачев, руководитель подводной археологической группы:

Создание постоянно действующей группы специалистов, подводников, археологов, которые имеют квалификацию как в дайвинге, так и в подводной археологии, которые будут постоянно заниматься исследованием подводных исторических объектов, находящихся на территории Беларуси.

Специалисты надеются: с помощью профессионалов им удастся отыскать уникальные предметы, которые станут настоящими «жемчужинами» коллекций отечественных музеев.