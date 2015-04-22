Сестры-близняшки, чтобы стать «самыми похожими в мире», потратили $250 тыс на операции и делят одного бойфренда на двоих

Новости Австралии. Близняшки Люси и Анна Десинк из Австралии стали известными благодаря участию в японском юмористическом телешоу. Соревнуясь с другими сестрами-близнецами, они разыгрывали прохожих. В результате, их шутки были признаны самыми удачными, а сами девушки – «самыми похожими близнецами в мире».
Правда, чтобы стать идентичными сестры изрядно потратились.
Почти $250 тысяч понадобилось близняшкам, чтобы увеличить грудь и губы, сделать татуаж бровей, а также нарастить ресницы и волосы.
Сами девушки утверждают, что легли под нож не только ради победы в конкурсе. И до хирургического вмешательства они выглядели практически одинаково, а пластику решили сделать из эстетических соображений, «чтобы быть еще красивее», сообщает британское издание Mirror.
Раньше девушки выглядели так: