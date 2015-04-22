Сестры-близняшки, чтобы стать «самыми похожими в мире», потратили $250 тыс на операции и делят одного бойфренда на двоих

Сами девушки утверждают, что легли под нож не только ради победы в конкурсе. И до хирургического вмешательства они выглядели практически одинаково, а пластику решили сделать из эстетических соображений, «чтобы быть еще красивее», сообщает британское издание Mirror .

Почти $250 тысяч понадобилось близняшкам, чтобы увеличить грудь и губы, сделать татуаж бровей, а также нарастить ресницы и волосы.

Новости Австралии. Близняшки Люси и Анна Десинк из Австралии стали известными благодаря участию в японском юмористическом телешоу. Соревнуясь с другими сестрами-близнецами, они разыгрывали прохожих. В результате, их шутки были признаны самыми удачными, а сами девушки – «самыми похожими близнецами в мире».

У них один на двоих аккаунт в соцсети,они едят одинаковую еду, чтобы поддерживать одинаковый вес, спят в одной кровати и делят одного бойфренда.

28-летние Люси и Анна Десинк, родившиеся с разницей в одну минуту, почти никогда не расстаются.

В настоящее время девушки встречаются с электромехаником Беном Бирном из их родного города в Австралии.

Люси и Анна Десинк:

Раньше у каждой из нас был свой бойфренд, но это неудобно. Теперь все гораздо проще, и это здорово. У нас одинаковый вкус, поэтому это естественно, что нам нравятся одни и те же парни. Сейчас мы вместе 24 часа в сутки 7 дней в неделю и не считаем это странным.

Обе девушки работают в доме престарелых.

Анна Десинк:

Нам нравится то, что мы делаем. Мы рады, что можем помогать пожилым людям. Мы оживляем и делаем разнообразнее их дни.