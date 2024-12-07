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Полина Гагарина выступила в рамках проекта «Время наших побед». Пообщались с певицей

07 декабря 2024 17:23
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«Минск-Арена» на максимуме своих возможностей. Под ее просторными сводами объединилось сразу все, для чего создавался этот комплекс: спорт, музыка, шоу, зрелищность – масштаб на высочайшем мировом уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полина Гагарина выступила в рамках проекта «Время наших побед». Пообщались с певицей-2

Участие в сегодняшнем грандиозном проекте, аналогов которому еще не было в Беларуси, принимает и артистка Полина Гагарина. Мы пообщались с ней в перерывах между номерами.

Полина Гагарина выступила в рамках проекта «Время наших побед». Пообщались с певицей-4

Полина Гагарина, российская эстрадная певица:
Мне кажется, синтез искусств вообще приветствуется. Это всегда интересно, это всегда привлекает внимание. Одобряю полностью. Бываю достаточно часто, но хотелось бы чаще. И я очень надеюсь, что у нас наконец-то все сложится с большим шоу уже здесь, потому что давно хочу привести.

# Концерт в Минске # Полина Гагарина

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