Полина Гагарина выступила в рамках проекта «Время наших побед». Пообщались с певицей

«Минск-Арена» на максимуме своих возможностей. Под ее просторными сводами объединилось сразу все, для чего создавался этот комплекс: спорт, музыка, шоу, зрелищность – масштаб на высочайшем мировом уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в сегодняшнем грандиозном проекте, аналогов которому еще не было в Беларуси, принимает и артистка Полина Гагарина. Мы пообщались с ней в перерывах между номерами.

Полина Гагарина, российская эстрадная певица:

Мне кажется, синтез искусств вообще приветствуется. Это всегда интересно, это всегда привлекает внимание. Одобряю полностью. Бываю достаточно часто, но хотелось бы чаще. И я очень надеюсь, что у нас наконец-то все сложится с большим шоу уже здесь, потому что давно хочу привести.