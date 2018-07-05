Подходы к водоему на улице Горецкого планируют перекрыть

Новости Беларуси. Насыпи появятся не только на тропинках, ведущих к водоему. Проведут также наращивание берегов, чтобы затруднить спуск к воде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Несмотря на то, что водоем технический и купаться в нем запрещено, в карьере уже погибли двое минчан. Здесь проведут детальное исследование, а после определят дальнейшую судьбу водоема.