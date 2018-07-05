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Подходы к водоему на улице Горецкого планируют перекрыть

05 июля 2018 17:55
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Новости Беларуси. Насыпи появятся не только на тропинках, ведущих к водоему. Проведут также наращивание берегов, чтобы затруднить спуск к воде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подходы к водоему на улице Горецкого планируют перекрыть-1

Несмотря на то, что водоем технический и купаться в нем запрещено, в карьере уже погибли двое минчан. Здесь проведут детальное исследование, а после определят дальнейшую судьбу водоема.

Подходы к водоему на улице Горецкого планируют перекрыть-4

Подходы к водоему на улице Горецкого планируют перекрыть-6

# Водоемы Беларуси # общество # Фотофакт

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