На стадионе «Динамо» планируют открыть музей

Что нового появилось после реконструкции на стадионе «Динамо», рассказали в программе «Большой город» .

Лариса Белякова-Грабовская, заместитель генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:

У нас предусмотрено помещение даже для музея. И мы сейчас проводим эту работу, поскольку музей существовал – это музей БФСО «Динамо», где много было информации о стадионе. Но когда проходила реконструкция, то этот музей «залёг» на полке, мы хотим этот музей возродить. У нас уже подобран и собран этот материал, у нас его достаточно для открытия музея и для последующих каких-то выставок.