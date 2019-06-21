Прямой эфир

На стадионе «Динамо» планируют открыть музей

21 июня 2019 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Что нового появилось после реконструкции на стадионе «Динамо», рассказали в программе «Большой город».

Лариса Белякова-Грабовская, заместитель генерального директора ГУ «Национальный олимпийский стадион «Динамо»:
У нас предусмотрено помещение даже для музея. И мы сейчас проводим эту работу, поскольку музей существовал – это музей БФСО «Динамо», где много было информации о стадионе. Но когда проходила реконструкция, то этот музей «залёг» на полке, мы хотим этот музей возродить. У нас уже подобран и собран этот материал, у нас его достаточно для открытия музея и для последующих каких-то выставок.

# Достопримечательности Минска # общество # Лариса Белякова-Грабовская # Фотофакт # Музеи

Другие новости рубрики

Все новости
Дожди или жара? Синоптики рассказали о погоде на выходные
21 июня 2019 12:10

Дожди или жара? Синоптики рассказали о погоде на выходные

«Всё будет в традициях Одессы». Фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдёт на берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе
21 июня 2019 09:30

«Всё будет в традициях Одессы». Фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдёт на берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе

Ведущих и гостей будет возить моторная лодка. Студия «Новости 24 часа» на время II Европейских игр переехала в кинотеатр
21 июня 2019 08:41

Ведущих и гостей будет возить моторная лодка. Студия «Новости 24 часа» на время II Европейских игр переехала в кинотеатр