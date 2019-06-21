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Дожди или жара? Синоптики рассказали о погоде на выходные

21 июня 2019 12:10
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Новости Беларуси. На 22 июня белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары.  

Как сообщает Белгидромет, в субботу будет облачно с прояснениями. Почти на всей территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы, ливни и град.  

Ветер будет южный и юго-западный, ночью при грозах – порывистый, днём – сильный порывистый.  

Ночью столбик термометра покажет +15… +21°С, днём потеплеет до +23… +29°С. На юго-востоке республики воздух нагреется до +30… +34°С.  

В зелёном море, в зелёной пене. На одесских пляжах цветёт вода  

В воскресенье тоже будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются в основном в Гомельской и Могилёвской областях, возможны грозы. Ветер прогнозируется умеренный, во время гроз – порывистый.  

Ночью температура воздуха опустится до +11°С на северо-западных территориях, на юго-восточных землях будет ощутимо теплее – +20°С. Днём на большей части Беларуси ожидается +19… +26°С, на юго-востоке страны – +27... +31°С.  

+38, 9. Помните самый жаркий день в истории Беларуси? Он был не так уж давно  

# Погода в Беларуси # общество

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