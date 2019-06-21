«Всё будет в традициях Одессы». Фестиваль «Большая бард-рыбалка» пройдёт на берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе

Международный музыкальный фестиваль «Большая бард-рыбалка» в 2019 году пройдет в традициях одесского дворика. На его площадках проведут брейн-ринг по авторской песне и конкурсы по приготовлению ухи. А разбавят программу кулинарные шоу известного одессита, телеведущего Бориса Бурды и фитнес-занятия Натальи Новожиловой.

Сергей Кулягин, заместитель председателя оргкомитета музыкального фестиваля «Большая бард-рыбалка»:

В этом году изюминкой нашего фестиваля, нашего творческого проекта будет одесский дворик, всё будет в традициях Одессы – от кухни, от шоу. И много, конечно, юмора, анекдотов и приколов. Он будет работать на площадке в режиме онлайн. Приходите, будет весело!





Валентина Киселева, управляющая базой отдыха:

Гостей приезжает очень много – 3 тысячи человек. Я сама тут работаю три года, очень весело. Из шестнадцати стран артисты. Круто!