Ведущих и гостей будет возить моторная лодка. Студия «Новости 24 часа» на время II Европейских игр переехала в кинотеатр

Километры проводов, десятки единиц дорогущего света, 4 камеры и четырёхметровый кран. Студия новостей на время II Европейских игр переедет в кинотеатр «Москва».

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора СТВ:

Это центр города, здесь недалеко станция метро, здесь проходит олимпийская трасса, здесь Дворец спорта, в котором проходят соревнования и здесь же самая большая фан-зона.

ПТС в режиме нон-стоп. Именно здесь во время грандиозной спортивной феерии будут записывать всю информационную линейку телеканала: «Новости 24 часа», «Столичные подробности», «Міншчына», итоговую программу «Неделя». Хронометраж спортивных выпусков на время стартов и вовсе увеличится в 10 раз. Наталья Юнаш-Михайлик, ведущая СТВ:

В программе обязательно будет два гостя, обязательно включение с мест событий и из спортивных объектов. Гость будет сидеть напротив. В общем, большая хорошая студия, просторно и нежарко, кондиционеры работают.

В телевизоре и смартфоне, по радио и на обложках ведущих мировых газет. Европейские игры – в топе новостей Старого Света. Беларусь готовилась к масштабному празднику не один год. Концепцию работы СТВ на время шоу в кулуарах телецентра вынашивали несколько месяцев. Станислав Яркин-Москалёв, заведующий службой режиссёров СТВ:

Если кто-то будет далеко в каком-то уголке страны, мы сможем передать, благодаря тому, что мы здесь, наше настроение, весь этот движ, который будет в городе. Это будет очень круто!

На все 10 дней соревнований СТВ станет единственной телекомпанией в мире с «морским флотом». От телецентра на Коммунистической до кинотеатра «Москва» ведущих и гостей будет возить моторная лодка. На водной глади точно не застрянешь в пробке. К тому же этот путь в два раза короче.

Два прямых включения за один эфир, весь сок спортивных схваток, новости с колёс. Корреспонденты, операторы и режиссёры отрапортовали о полной боевой готовности. За последние пару месяцев новый формат примерил каждый работник информационной дирекции СТВ. Кирилл Казаков:

Мы не отойдём мимо того, что происходит, но мы, конечно, будем стараться рассказывать о том, чем будет жить страна, а страна 100% будет жить прежде всего Европейскими играми.

Телевизионная студия выросла здесь буквально на глазах. На сборку конструкций ушло меньше суток. Бэкстейдж новостей сможет увидеть любой, кто придет на кинопремьеру. Лариса Бобкова, главный администратор кинотеатра «Москва»:

Всё нормально, всё в рабочем режиме. События будут освещаться на весь мир из нашего кинотеатра – окно в Европу практически.

Эти окна отмывали до блеска несколько часов – телевидение высокой чёткости диктует свои правила игры. Идеальный свет и специальные прозрачные фильтры, уверяют операторы-постановщики – 50% красивого успеха.

Дмитрий Травин, оператор-постановщик СТВ:

Если сравнить со студией, которая находится у нас на Коммунистической и с этой студией, у нас тут гораздо больше оборудования. Несколько мониторов высокой чёткости для того, чтобы зритель видел гораздо больше интересных картинок, которые снимают наши операторы, наши журналисты.