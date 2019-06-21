Прямой эфир

Ведущих и гостей будет возить моторная лодка. Студия «Новости 24 часа» на время II Европейских игр переехала в кинотеатр

21 июня 2019 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Километры проводов, десятки единиц дорогущего света, 4 камеры и четырёхметровый кран. Студия новостей на время II Европейских игр переедет в кинотеатр «Москва».

Ведущих и гостей будет возить моторная лодка. Студия «Новости 24 часа» на время II Европейских игр переехала в кинотеатр -1

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора СТВ:
Это центр города, здесь недалеко станция метро, здесь проходит олимпийская трасса, здесь Дворец спорта, в котором проходят соревнования и здесь же самая большая фан-зона.

Ведущих и гостей будет возить моторная лодка. Студия «Новости 24 часа» на время II Европейских игр переехала в кинотеатр -4

ПТС в режиме нон-стоп. Именно здесь во время грандиозной спортивной феерии будут записывать всю информационную линейку телеканала: «Новости 24 часа», «Столичные подробности», «Міншчына», итоговую программу «Неделя». Хронометраж спортивных выпусков на время стартов и вовсе увеличится в 10 раз.

Наталья Юнаш-Михайлик, ведущая СТВ:
В программе обязательно будет два гостя, обязательно включение с мест событий и из спортивных объектов. Гость будет сидеть напротив. В общем, большая хорошая студия, просторно и нежарко, кондиционеры работают.

Ведущих и гостей будет возить моторная лодка. Студия «Новости 24 часа» на время II Европейских игр переехала в кинотеатр -7

В телевизоре и смартфоне, по радио и на обложках ведущих мировых газет. Европейские игры – в топе новостей Старого Света. Беларусь готовилась к масштабному празднику не один год. Концепцию работы СТВ на время шоу в кулуарах телецентра вынашивали несколько месяцев.

Станислав Яркин-Москалёв, заведующий службой режиссёров СТВ:
Если кто-то будет далеко в каком-то уголке страны, мы сможем передать, благодаря тому, что мы здесь, наше настроение, весь этот движ, который будет в городе. Это будет очень круто!

Ведущих и гостей будет возить моторная лодка. Студия «Новости 24 часа» на время II Европейских игр переехала в кинотеатр -10

На все 10 дней соревнований СТВ станет единственной телекомпанией в мире с «морским флотом». От телецентра на Коммунистической до кинотеатра «Москва» ведущих и гостей будет возить моторная лодка. На водной глади точно не застрянешь в пробке. К тому же этот путь в два раза короче.

Ведущих и гостей будет возить моторная лодка. Студия «Новости 24 часа» на время II Европейских игр переехала в кинотеатр -13

Два прямых включения за один эфир, весь сок спортивных схваток, новости с колёс. Корреспонденты, операторы и режиссёры отрапортовали о полной боевой готовности. За последние пару месяцев новый формат примерил каждый работник информационной дирекции СТВ.

Кирилл Казаков:
Мы не отойдём мимо того, что происходит, но мы, конечно, будем стараться рассказывать о том, чем будет жить страна, а страна 100% будет жить прежде всего Европейскими играми.

Ведущих и гостей будет возить моторная лодка. Студия «Новости 24 часа» на время II Европейских игр переехала в кинотеатр -16

Телевизионная студия выросла здесь буквально на глазах. На сборку конструкций ушло меньше суток. Бэкстейдж новостей сможет увидеть любой, кто придет на кинопремьеру.

Лариса Бобкова, главный администратор кинотеатра «Москва»:
Всё нормально, всё в рабочем режиме. События будут освещаться на весь мир из нашего кинотеатра – окно в Европу практически.

Ведущих и гостей будет возить моторная лодка. Студия «Новости 24 часа» на время II Европейских игр переехала в кинотеатр -19

Эти окна отмывали до блеска несколько часов – телевидение высокой чёткости диктует свои правила игры. Идеальный свет и специальные прозрачные фильтры, уверяют операторы-постановщики – 50% красивого успеха.

Ведущих и гостей будет возить моторная лодка. Студия «Новости 24 часа» на время II Европейских игр переехала в кинотеатр -22

Дмитрий Травин, оператор-постановщик СТВ:
Если сравнить со студией, которая находится у нас на Коммунистической и с этой студией, у нас тут гораздо больше оборудования. Несколько мониторов высокой чёткости для того, чтобы зритель видел гораздо больше интересных картинок, которые снимают наши операторы, наши журналисты.

Ведущих и гостей будет возить моторная лодка. Студия «Новости 24 часа» на время II Европейских игр переехала в кинотеатр -25

Первые эфиры из выездной студии телезрители смогут оценить уже сегодня. Премьера в 13.30.

# Европейские игры # общество # Кирилл Казаков # Наталья Юнаш-Михайлик # Станислав Яркин-Москалев # Лариса Бобкова # Дмитрий Травин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко в день открытия II Европейских игр: «Мы гордимся белорусскими атлетами»
21 июня 2019 07:57

Александр Лукашенко в день открытия II Европейских игр: «Мы гордимся белорусскими атлетами»

«Ноль дискриминации». Во время II Европейских игр в фан-зонах можно пройти экспресс-тест и узнать свой статус ВИЧ-статус
21 июня 2019 07:34

«Ноль дискриминации». Во время II Европейских игр в фан-зонах можно пройти экспресс-тест и узнать свой статус ВИЧ-статус

Занавес из парашютного шёлка. Партизанский театр действовал в Налибокской пуще во время ВОВ. И даже гастролировал
21 июня 2019 07:03

Занавес из парашютного шёлка. Партизанский театр действовал в Налибокской пуще во время ВОВ. И даже гастролировал